Orașul Găești și 11 comune din țară își aleg duminică primarii

Decizia de organizare a alegerilor locale parțiale în data de 7 decembrie a fost luată de Guvern la finalul lunii octombrie.

Scrutinul va avea loc nu doar în Bucureşti, unde se alege primarul general, şi judeţul Buzău, unde va fi ales președintele CJ, ci şi în mai multe localităţi din ţară: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Poienile de sub Munte şi Şieu (Maramureş), respectiv Cârţa (Sibiu).

Remetea, județul Bihor

În comuna Remetea din Bihor, sunt doar doi candidați pe buletinele de vot, Copil Ioan Stelian din partea PSD și Dan Petru din partea PNL.

Potrivit ebihoreanul, candidatul ales în 2024, Adrian Ștefănică, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare, în dosarul unei partide de braconaj în timpul căreia un pădurar a fost împușcat mortal.

În comună vor fi deschise cinci secții de vot, iar pe liste sunt peste 2.300 de alegători.

Mihai Eminescu, județul Botoșani

Șapte candidați sunt înscriși pe buletinele de vot din comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani: Toșcuță Iulian (USR), Sigartău Ionuț-Cristian (PNL), Onofrei Vasile (SOS), Buhă Florin-Daniel (AUR), Alecu-Gireadă Andreea-Cristina (PSD), Zmău Vasile-Cornel (POT) și Purice Ioan (independent).

Iulian Toșcuță a depus la Biroul Electoral o cerere de retragere a candidaturii, dar a fost respinsă pe motiv de depășire a termenului, astfel că el rămâne pe buletinul de vot.

Sunt deschise șapte secții de votare.

Postul de primar a rămas vacant după demisia primarului ales în 2024, Verginel Gireadă. Potrivit unui comunicat din 11 noiembrie al DNA, Gireadă Dumitru-Verginel a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale).

Fostul primar a fost de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 4 ani, precum și cu interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Marga, județul Caraș-Severin

În comuna Marga din județul Caraș-Severin este organizată o singură secție de votare. Pe buletinul de vot sunt înscrise două candidaturi: Beg Nicolae din partea PSD și Marcu Ion-Florin din partea PNL.

Conform caon.ro, postul a rămas vacant din 8 aprilie 2025, dată la care, prin Ordinul 87, prefectul județului constata încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar câștigat de Nicolae Beg. Acesta s-a înscris, ulterior, în cursa electorală pentru Primăria Oțelu Roșu, finalizată cu o plasare pe locul secund în alegerile parțiale din 4 mai.

Lumina și Dobromir, județul Constanța

În județul Constanța, în două comune vor fi organizate alegeri duminică.

În Lumina, cinci candidați sunt pe buletinele de vot: Ionescu Alexandru (PNL), Floroaei Anișoara (Partidul Forța Altenativă Română), Jianu Monica-Mihaela (SOS), Simion Alexandru-George (AUR), Mantea Daniel-Emilian (PSD),

Vor fi deschise șapte secții de votare.

În Dobromir vor fi deschise duminică șase secții de votare. Tot dintre cinci candidați vor avea de ales localnicii: Constantin Ion (USR), Niculcea Paul (PNL), Iusein Visel (PSD), Osman Sinan (SOS) și Ali Egevit (AUR).

În cele două comune, posturile au rămas vacanțe după decesul foștilor edili.

Găești, județul Dâmbovița

Găești din județul Dâmbovița este singurul oraș care își alege primarul în 7 decembrie. Pe buletinul de vot sunt trecuți patru candidați: Bidică Geoerge-Raul (PNL), Dragotă-Zamfir Ana-Maria (AUR), Iorga Alexandru (PSD) și Ghenu George (independent).

Potrivit Gazeta Dâmboviței, postul de primar a rămas vacant după ce fostul edil a fost declarat incompatibil de ANI și și-a pierdut mandatul. Prefectura a emis în 10 apilie ordinul de încetare a mandatului.

Sopot, jude țul Dolj

În comuna Sopot din județul Dolj va fi deschisă o singură secție de votare.

Pe buletinele de vot sunt trecuți cinci candidați: Tănase Florin-Marian (PNL), Busduceanu Costinel (PSD), Gogoașe Cătălin-Ștefăniță (AUR), Băluță Nicolae (SOS) și Păsărică Ion (PNȚMM).

Costinel Busduceanu a câștigat în mai alegerile pentru Primăria Sopot, dar mandatul i-a fost invalidat pentru că era şi secretar de primărie şi candidat în acelaşi timp, scrie Gazeta de Sud.

Valea Ciorii, județul Ialomița

În județul Ialomița, peste 1.300 de alegători sunt așteptați duminică la singura secție de votare deschisă în comuna Valea Ciorii. Au de ales între patru candidați: Apostol Florin (AUR), Roșu Alexandru Constantin (SOS), Stan Mihaela Elena (independent) și Fătu Ionuț (independent).

Postul de primar a rămas vacant după decesul fostului edil.

V ân ători, județul Iași

În Vânători, județul lași, sunt amenajate cinci secții de votare. Sunt patru candidați înscriși în cursă: Bogdan Constantin Lupu (PSD), Vasile Asoltanei (PNL), Maria Neder (AUR) și Dumitru Gheorghică (POT).

Postul a rămas vacant după ce fostul primar al comunei a murit.

Poienile de sub Munte și Șieu, județul Maramureș

În Maramureș, localnicii din două comune sunt așteptați duminică la urne.

În Poienile de sub Munte sunt șapte secții de votare. Trei candidați sunt pe buletinul de vot: Simion Țofei (PSD), Ioan Holdiș (PNL) și Ioan Pisten (AUR), potrivit 2mnews.ro.

Postul a rămas vacant după ce fostul primar și-a dat demisia din motive personale.

În Șieu sunt patru candidați înscriși pe liste: Ioana Rus (PSD), Petru Moiș-Stoica (PNL), Toader Dunca (SOS) și Iusco Irina (independent), conform aceleiași surse. Două secții de votare vor fi deschise duminică. Fostul primar a demisionat.

C âr ța, județul Sibiu

Doi candidați sunt în cursa pentru Primăria Cârța, județul Sibiu: Cristin Magheru (PSD) și Eduard Andrei Manițiu (PNL).

Ora de Sibiu scrie că fostul primar, considerat incompatibil de către ANI, a fost suspendat printr-un ordin al prefectului în luna martie 2025.