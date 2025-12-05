Prima pagină » Politic » CCR va dezbate pe 10 decembrie sesizarea privitoare la legea pensiilor speciale

CCR va dezbate pe 10 decembrie sesizarea privitoare la legea pensiilor speciale

Curtea Constituțională a României va dezbate în 10 decembrie sesizarea depusă de ÎCCJ privitoare la legea pensiilor speciale.
CCR va dezbate pe 10 decembrie sesizarea privitoare la legea pensiilor speciale
Cosmin Pirv
05 dec. 2025, 15:35, Politic

CCR a anunțat vineri că ședința pentru sesizarea forrmulată de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu va avea loc în 10 decembrie.

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat vineri că sesizează Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. Legea pensiilor încalcă independența justiției” și „elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”, arată motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Decizia a fost adoptată în unanimitate, 102 judecători din 102 prezenți.

Guvernul și-a asumat marți răspunderea în plenul reunit al Parlamentului. Este a doua oară când Guvernul își asumă proiectul.

Diferența dintre cele două proiecte este că perioada de tranziție pentru pensiile magistraților a crescut de la 10 la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. Asta înseamnă că, în următorii 15 ani, vârsta de pensionare va crește treptat cu câte un an, până când se va ajunge la 65 de ani în 2042.

Recomandarea video

Bolojan: Soliditatea coaliției va fi testată în momentul în care se va ajunge la vot pe moțiunea de cenzură / Sper ca CCR să constate că măsurile propuse de Guvern pentru pensiile magistraților sunt constituționale
G4media
Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
Gandul
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Cum poți vota dacă nu te afli în București pe 7 decembrie! Documentele necesare pentru cei care nu au acte valabile
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor