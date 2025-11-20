CCR a schimbat termenul pentru judecarea contestației la legea care prevede majorarea taxelor

CCR a transmis că termenul pentru ședința de judecare a sesizării de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost preschimbat pentru 10 decembrie.

Anterior, acesta fusese stabilit pentru 21 decembrie.

Guvernul a cerut preschimbarea termenului pentru pachetul de măsuri care include majorarea impozitului pe proprietate, creșterea taxei auto, impozitul mai mare pe dividende și introducerea unei taxe pentru coletele din afara Uniunii Europene.