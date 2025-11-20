Prima pagină » Politic » Guvernul va solicita CCR să preschimbe termenul pentru legea care prevede majorarea taxelor

Guvernul va solicita CCR să preschimbe termenul de 21 ianuarie 2026 stabilit pentru judecarea contestației la legea care prevede majorarea taxelor.
Sursa foto: Guvernul României
Cosmin Pirv
20 nov. 2025, 16:25, Politic

„Guvernul va solicita CCR preschimbarea termenului de 21 ian 2026 stabilit pentru judecarea contestației la Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, adoptată marți de Parlament”, a transmis joi Guvernul.

Curtea Constituțională anunțase anterior că termenul pentru sesizarea de neconstituționalitate asupra legii a fost stabilit pentru 21 ianuarie 2026.

Decizia blochează intrarea în vigoare a tuturor măsurilor fiscale programate pentru 1 ianuarie, afectând strategia Guvernului de echilibrare a deficitului bugetar.

Pachetul de măsuri include majorarea impozitului pe proprietate, creșterea taxei auto, impozitul mai mare pe dividende și introducerea unei taxe pentru coletele din afara Uniunii Europene.