CALCULE. Magistrații ar putea ajunge la pensii mai mici decât cele din contribuții | SURSE

Propunerile Guvernului pentru modificarea pensiilor magistraților sunt încă în analiza judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR), după ce subiectul nu a putut fi tranșat la termenele anterioare.

Ce spun cifrele

Ceea ce arată sursele Mediafax, după calcule făcute pe baza unui exemplu realist, este că, prin această reformă, componenta „specială” nu mai adaugă nimic, dimpotrivă, taie din ceea ce magistratul ar primi exclusiv din contribuții.

S-a luat exemplu cazul unui judecător care se pensionează la 65 de ani, după 35 de ani de activitate, cu un ultim salariu brut de aproximativ 30.000 de lei și un salariu net de circa 22.500 de lei. Pensia calculată strict pe contributivitate, respectiv pe baza contribuțiilor plătite timp de 35 de ani este de aproximativ 18.000 lei net/lună. Pensia rezultată din noua formulă de „serviciu”, respectiv 55% din brut, plafonată la 70% din net este de 15.750 lei net/lună.

Astfel, acest judecător ar urma să primească în mână cu 2.250 de lei mai puțin decât un pensionar obișnuit, a cărui pensie se calculează strict pe bază de contributivitate.

Potrivit surselor Mediafax, atât CCR, cât și instanțele europene au stabilit constant că pensia magistratului nu este un privilegiu, ci o garanție instituțională, care trebuie să fie suficient de apropiată de ultimul salariu pentru a asigura securitatea financiară a judecătorului și pentru a-l proteja de presiuni, influențe sau riscuri de corupție, precizează acestea.

Traseul amânărilor

Următorul termen stabilit de Curtea Constituțională pe tema pensiilor magistraților este 16 ianuarie și vine după o serie de amânări.

Sesizarea privind obiecția de neconstituționalitate a fost înregistrată vineri, 5 decembrie 2025, la ora 14.45. În aceeași zi, președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, s-a desemnat judecător-raportor și a fixat termenul de judecată pentru 10 decembrie, la mai puțin de trei zile lucrătoare — un interval considerat de mai mulți judecători ca fiind atipic în jurisprudența CCR, mai ales pentru o cauză cu impact constituțional major.

La termenul din 10 decembrie, cauza a fost amânată pe motiv că raportul era incomplet. Noul termen a fost stabilit pentru 28 decembrie 2025, într-o zi de duminică, fapt calificat de surse drept lipsit de precedent în procedura de soluționare a obiecțiilor de neconstituționalitate.

În ședința de deliberări din 28 decembrie, un judecător a solicitat amânarea pronunțării, cerere susținută de alți trei judecători, în baza art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. Solicitarea viza atât completarea raportului, cât și obținerea unui punct de vedere public al Guvernului care să clarifice dacă legea în discuție modifică pensia de serviciu sau, în realitate, abrogă acest drept, consacrat anterior printr-o jurisprudență constantă a CCR.

Ședința de deliberări nu a putut fi finalizată nici pe 29 decembrie, luni, când plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar, fiind prezenți doar cinci din cei nouă judecători. Numărul minim necesar ca plenul să poată delibera și să se pronunțe este de șase judecători.

Președinta a precizat la acea dată că întreruperea deliberărilor poate fi legal realizată doar dacă este cerută de un judecător și justificată pentru o mai bună studiere a problemelor dezbătute. De asemenea, a subliniat că studiile de impact nu sunt relevante pentru analiza constituționalității legilor, fiind un criteriu care nu face obiectul controlului Curții în prezent, deși există opinii minoritare care consideră că ar putea fi utile.