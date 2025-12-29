Surse G4media: Un judecător CCR a cerut concediu de odihnă ce se suprapune cu următoarea ședință a privind pensiile magistraților

Sursele citate de G4Media susțin că solicitarea de concediu a fost depusă după ce ședința CCR programată pentru această săptămână a fost anulată din cauza lipsei de cvorum, ca urmare a boicotului unor judecători.

În prezent, nu există o confirmare oficială din partea Curții Constituționale cu privire la această cerere de concediu sau implicațiile sale formale asupra calendarului decizional al instituției.

Ședința de astăzi nu s-a putut desfășura din lipsă cvorum: patru judecători nu au intrat în sală, iar CCR a rămas cu mai puțin de 6 judecători prezenți, minimul necesar ca plenul să poată delibera și să se pronunțe.

Ședința a fost amânată, iar următorul termen pentru continuarea deliberărilor este 16 ianuarie, ora 10:00.

Cei patru judecători au trimis un punct de vedere prin care spun că gestul lor nu ar fi menit să blocheze activitatea CCR.

„Nu pentru a bloca activitatea Curții, ci pentru a refuza validarea unei proceduri pe care o consideră contrară legii și regulamentului de funcționare al CCR”, au trasmis printr-un comunicat cei patru.