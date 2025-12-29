Prima pagină » Justiţie » Surse G4media: Un judecător CCR a cerut concediu de odihnă ce se suprapune cu următoarea ședință a privind pensiile magistraților

Judecătorul Cristian Deliorga de la Curtea Constituțională a României (CCR) a depus o cerere de concediu de odihnă pentru perioada 5–16 ianuarie 2026, interval în care era programată pronunțarea unei decizii importante privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, potrivit informațiilor obținute de G4Media de la surse apropiate instituției.
Sursă foto: Alexandru Dobre, Mediafax Foto
29 dec. 2025, 16:03, Justiţie

Sursele citate de G4Media susțin că solicitarea de concediu a fost depusă după ce ședința CCR programată pentru această săptămână a fost anulată din cauza lipsei de cvorum, ca urmare a boicotului unor judecători.

În prezent, nu există o confirmare oficială din partea Curții Constituționale cu privire la această cerere de concediu sau implicațiile sale formale asupra calendarului decizional al instituției.

Ședința de astăzi nu s-a putut desfășura din lipsă cvorum: patru judecători nu au intrat în sală, iar CCR a rămas cu mai puțin de 6 judecători prezenți, minimul necesar ca plenul să poată delibera și să se pronunțe.

Ședința a fost amânată, iar următorul termen pentru continuarea deliberărilor este 16 ianuarie, ora 10:00.

Cei patru judecători au trimis un punct de vedere prin care spun că gestul lor nu ar fi menit să blocheze activitatea CCR.

„Nu pentru a bloca activitatea Curții, ci pentru a refuza validarea unei proceduri pe care o consideră contrară legii și regulamentului de funcționare al CCR”, au trasmis printr-un comunicat cei patru.

