UPDATE: Curtea Constituțională a României a anunțat joi că a preschimbat, pentru 10 decembrie, termenul de judecare a contestației la legea care prevede majorarea taxelor. Solicitarea a fost făcută de Guvern.

CCR a transmis că termenul pentru ședința de judecare a sesizării de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost preschimbat pentru 10 decembrie.

Știre inițială

Decizia blochează intrarea în vigoare a tuturor măsurilor fiscale programate pentru 1 ianuarie, afectând strategia Guvernului de echilibrare a deficitului bugetar.

Curtea Constituțională a comunicat că două contestații depuse pe marginea unor legi importante adoptate recent vor fi analizate abia în februarie 2026. Una dintre acestea vizează pachetul de măsuri pentru „redresarea și eficientizarea resurselor publice”, care include majorarea impozitului pe proprietate, creșterea taxei auto, impozitul mai mare pe dividende și introducerea unei taxe pentru coletele din afara Uniunii Europene.

Legea fusese stabilită de coaliția de guvernare încă din vară și adoptată în această toamnă, după ce fusese anterior contestată, întoarsă în Parlament și corectată.

Noua sesizare formulată de AUR a readus însă actul normativ în fața CCR, care, deși analizase proiectul în trecut, a fixat termenul de judecată pentru începutul anului viitor.

Impact asupra Guvernului și contribuabililor

Prin această amânare, măsurile fiscale nu mai pot intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că Guvernul pierde o sursă considerabilă de venit într-un moment în care presiunea bugetară este în creștere. Executivul mizase pe noile taxe pentru reducerea deficitului, iar întârzierea pune sub semnul întrebării capacitatea de echilibrare a finanțelor publice în primele luni ale anului.

Pe de altă parte, contribuabilii primesc o veste bună: creșterea impozitelor pe proprietate și autovehicule, majorarea impozitului pe dividende și taxa pentru coletele extra-UE sunt suspendate până la verdictul CCR.

Ce urmează?

După pronunțarea din 4 februarie, legea poate fi declarată constituțională, parțial neconstituțională sau complet respinsă. În funcție de această decizie, Guvernul va trebui fie să pună rapid în aplicare modificările fiscale, fie să revină în Parlament pentru o nouă formă legislativă.