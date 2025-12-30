Contingent de 90.000 de lucrători străini aprobat de Guvern pentru piața muncii în 2026

Executivul a decis stabilirea, pentru anul 2026, a unui contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa muncii din România, potrivit ministerului Muncii.

Măsura are ca scop acoperirea deficitului de forţă de muncă, în condiţiile în care angajatorii au raportat constant existenţa unor locuri de muncă vacante care nu pot fi ocupate, iar cererea pentru avize de angajare pentru cetăţeni din state terţe rămâne ridicată.

Domeniile cele mai afectate

Cele mai afectate domenii de lipsa personalului sunt curieratul, cu 26.275 de posturi vacante, manipularea mărfurilor, cu 20.912 posturi, munca necalificată în demolarea clădirilor şi lucrări de zidărie şi finisaje, cu 20.484 de posturi, construcţia de clădiri, cu 17.799 de posturi, comerţul, cu 16.246 de posturi, precum şi transporturile şi alimentaţia publică.

De asemenea, se înregistrează deficite semnificative pentru şoferi, ajutori de bucătar, muncitori necalificaţi în construcţii şi agenţi de securitate.

Avize de angajare eliberate pentru lucrătorii străini

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, până la 30 septembrie 2025 au fost eliberate 83.914 avize de angajare sau detaşare pentru lucrători străini, iar alte 7.418 solicitări se aflau în curs de soluţionare.

În anul 2024, numărul total al avizelor emise a fost de 105.977.

În aceeaşi perioadă, au fost eliberate 61.954 permise de şedere temporară în scop de angajare şi 156 de permise de şedere în scop de detaşare, comparativ cu 110.365, respectiv 339 în anul 2024.

Datele Ministerului Afacerilor Externe arată că, până la 26 septembrie 2025, au fost eliberate 42.544 de vize pentru angajare în muncă cetăţenilor străini care urmau să intre în România.

Totodată, au fost respinse 9.851 cereri de viză de lungă şedere pentru angajare sau detaşare, 272 de vize au fost anulate sau revocate, iar 4.648 de cereri se aflau în curs de soluţionare.

Conform Inspecţiei Muncii, în perioada 1 ianuarie – 25 septembrie 2025 au fost încheiate 73.213 contracte individuale de muncă noi cu salariaţi cetăţeni din afara Uniunii Europene.

În anul 2024, numărul total de astfel de contracte a fost de 98.966.

Contingentul de lucrători străini este stabilit anual, sau ori de câte ori este necesar, prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.