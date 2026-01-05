Guvernul columbian anunță continuarea cooperării cu SUA împotriva traficului de droguri

Armando Benedetti, ministrul columbian de Interne, a declarat luni: „Guvernul Columbiei a informat guvernul SUA că va continua să se coordoneze și să coopereze în lupta împotriva traficului de droguri”, iar ministrul de Justiție, Andres Idarraga a adăugat: „Vom continua să punem accent pe lupta împotriva drogurilor, în special la granița dintre Columbia și Venezuela”.

Ministrul Apărării, Pedro Sanchez, a afirmat că situația actuală reprezintă o „oportunitate de aur” pentru consolidarea cooperării internaționale împotriva traficului de droguri.

Potrivit oficialilor columbieni, operațiunile antidrog vor viza laboratoarele de droguri, organizațiile criminale și taberele acestora.

Declarațiile oficialilor columbieni vin pe fondul acțiunilor americane din America de Sud, dar și al declarațiilor făcute de președintele Trump.

Sâmbătă, în urma unei operațiuni, fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost reținut de autoritățile americane și acuzat de narcoterorism.

Duminică, privind Columbia, liderul de la Casa Albă l-a catalogat pe omologul său columbian, Gustavo Petro, drept „bolnav”, subliniind: „Columbia e și ea foarte bolnavă, condusă de un om bolnav, căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite, și nu va mai face asta prea mult timp”.

Întrebat despre o posibilă operațiune militară împotriva Columbiei, Trump a spus: „Sună bine pentru mine”.

Declarațiile lui Trump au fost calificate de ministerul de Externe de la Bogota drept: „o ingerință nejustificată în afacerile interne ale țării, împotriva normelor dreptului internațional”.