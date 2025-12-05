Înalta Curte sesizează din nou Curtea Constituțională pe legea privind pensiile speciale

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat vineri, 5 decembrie, la ora 12, Secțiile Unite ale instanței supreme pentru a analiza oportunitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, conform G4 Media.

Decizia a fost adoptată în unanimitate, 102 judecători din 102 prezenți.

La precedenta sesizare formulată de ICCJ, judecătorii Curții Constituționale au declarat legea neconstituțională pe motive de formă, extrinseci.

Ședința secțiilor unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost convocată pentru vineri. Pe ordinea de zi de află legea pensiilor speciale pentru care Guvernul și-a angajat marți răspunderea.

Ședința a avut loc vineri de la ora 12.00.

„La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, având ca obiect al ordinii de zi Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025). În cadrul ședinței Secțiilor unite se va analiza textul actului normativ în raport de atribuțiile stabilite în temeiul art.146 lit.a) din Constituția României și art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale”, se arăta într-un comunicat transmis joi de ICCJ.