Cel mai negru scenariu dacă legea pensiilor speciale nu trece. Ce spune Pîslaru

Oficialul exclude blocarea proiectelor de infrastructură, dacă proiectul legii pensiilor speciale nu va trece.

Ce se întâmplă dacă legea nu trece

Pîslaru a fost întrebat, marți, care este cel mai negru scenariu în situația în care din nou proiectul legii pensilor speciale și câți bani va pierde România, dar mai ales ce proiecte vor fi blocate din cauza pierderii acestor bani.

„Guvernul în acest moment are încredere că pe de o parte am respectat pe conținut prevederile Curții Constituționale față de versiunea anterioară cu supraimpozitare”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ce a schimbat guvernul

Curtea Constituțională s-a pronunțat doar pe formă data trecută când a făcut analiza. „Ne așteptăm ca în această formă în care singura schimbare este prelungirea perioadei de interimat de la 10 ani la 15 ani să arătăm foarte clar că prerogativele guvernului sunt evidente în zona de salarizare și pensii și buget”, a spus ministrul.

Pîslaru nu crede că vor mai fi surprize la Curtea Constituțională dacă se va decide cineva să atace din nou proiectul.

Tensiune în societate

„Evident este regretabilă această tensiune apărută în societate”, a spus Pîslaru. Ministrul a adăugat că guvernul respectă evident puterea judecătorească. „Personal consider că judecătorii au un rol crucial în societatea românească”, a declarat oficialul.

„Discutăm însă de aspecte legate de echitate și de reforme firești așteptate de întreaga populație”, a spus Pîslaru.

Ce spune Comisia Europeană

Cu privire la o estimare precisă pe partea de bani care ar putea fi pierduți sau câștigați, discuția cu Comisia Europeană a fost foarte clară. „Așa cum noi nu putem da o cifră exactă, nici ei nu pot da o cifră exactă ce se va întâmpla”, a declarat ministrul.

Dovezile depuse arată două lucruri. Eforturile pe care le-a făcut guvernul și unde a ajuns în procesele respective de selecție sau de adoptare.

Scrisoare de la Comisia Europeană

Ministrul s-a bucurat că pe 28 noiembrie a putut să raporteze că pașii din guvern erau deja inițiați. Aceștia sunt raportați ca fiind inițiați.

Decizia finală o va avea guvernul după schimbul acestor scrisori. Va veni scrisoarea de observație a Comisiei Europene într-un timp de două luni. Apoi va urma răspunsul Guvernului României care va elucida stadiul final al reformei pensiilor speciale.

Niciun proiect blocat

Ministrul a exclus blocarea proiectelor dacă banii vor fi pierduți. „Nu va exista niciun proiect blocat în lipsa unor plăți”, a declarat Dragoș Pîslaru.

„Guvernul își va asuma în mod evident finalizarea tuturor investițiilor pe care acum le are în finalizare. Nu vom mai avea niciun fel de dubii cu privire la lista proiectelor care acum este în derulare”, a spus ministrul.