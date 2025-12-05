Prima pagină » Politic » Macron: Cooperarea dintre Europa și SUA în problema Ucrainei rămâne „esențială”

Macron: Cooperarea dintre Europa și SUA în problema Ucrainei rămâne „esențială”

Președintele francez Emmanuel Macron consideră că unitatea dintre Europa și Statele Unite în privința Ucrainei este crucială pentru sprijinul țării.
Macron: Cooperarea dintre Europa și SUA în problema Ucrainei rămâne „esențială”
Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Nițu Maria
05 dec. 2025, 12:43, Politic

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus vineri că sprijinul pentru Ucraina depinde de unitatea dintre Europa și Statele Unite și a declarat că „nu există neîncredere”.

„Unitatea dintre americani și europeni în privința problemei ucrainene este esențială. Și o spun iar și iar, trebuie să lucrăm împreună”, a afirmat Emmanuel Macron în timpul vizitei sale în China.

„Salutăm și susținem eforturile de pace depuse de Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii au nevoie de europeni pentru a conduce aceste eforturi de pace”, a mai declarat Macron.

Revista germană Spiegel a publicat joi transcrierea unei discuții confidențiale în care președintele francez și cancelarul german erau sceptici cu privire la acțiunile guvernului american privind negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina.

„Neg totul”, a spus Macron, când a fost întrebat despre raportul Spiegel.

„Avem nevoie de Statele Unite pentru pace. Statele Unite au nevoie de noi pentru ca această pace să fie durabilă și robustă. Așadar, nu există niciun scenariu în care o pace durabilă în Ucraina să se realizeze fără eforturi comune între europeni, americani, canadieni, australieni și japonezi”, a spus el.

Recomandarea video

Amazon plătește Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o investigație privind taxe și practici de muncă
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Simptome timpurii de cancer pe care mulți le trec cu vederea! Semnale de alarmă mai puțin cunoscute
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor