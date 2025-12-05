Macron: Cooperarea dintre Europa și SUA în problema Ucrainei rămâne „esențială”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus vineri că sprijinul pentru Ucraina depinde de unitatea dintre Europa și Statele Unite și a declarat că „nu există neîncredere”.

„Unitatea dintre americani și europeni în privința problemei ucrainene este esențială. Și o spun iar și iar, trebuie să lucrăm împreună”, a afirmat Emmanuel Macron în timpul vizitei sale în China.

„Salutăm și susținem eforturile de pace depuse de Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii au nevoie de europeni pentru a conduce aceste eforturi de pace”, a mai declarat Macron.

Revista germană Spiegel a publicat joi transcrierea unei discuții confidențiale în care președintele francez și cancelarul german erau sceptici cu privire la acțiunile guvernului american privind negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina.

„Neg totul”, a spus Macron, când a fost întrebat despre raportul Spiegel.

„Avem nevoie de Statele Unite pentru pace. Statele Unite au nevoie de noi pentru ca această pace să fie durabilă și robustă. Așadar, nu există niciun scenariu în care o pace durabilă în Ucraina să se realizeze fără eforturi comune între europeni, americani, canadieni, australieni și japonezi”, a spus el.