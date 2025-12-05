Macron și Xi, vizită informală la Chengdu. Liderii au promis o cooperare mai strânsă în privința problemelor globale

Xi și Macron s-au angajat să aprofundeze cooperarea în probleme globale, în cadrul întâlnirii celor doi lideri înaintea summitului Grupului celor Șapte (G7) care va avea loc anul viitor în Franța.

La finalul vizitei sale de trei zile în China, Macron și soția sa, Brigitte, s-au întâlnit cu cuplul prezidențial chinez pentru a lua prânzul într-o atmosferă mai relaxată decât cea din ziua precedentă.

Macron și-a început ziua de vineri în Chengdu surprinzând alți alergători în parcul Jincheng Lake din oraș, după cum arată videoclipurile care circulă pe rețelele sociale chineze, înainte de a se alătura lui Xi la barajul Dujiangyan, a raportat presa de stat.

Barajul gestionează debitul de apă din jurul orașului Chengdu încă din secolul al III-lea î.Hr, scrie Al Jazeera.

Macron a fost „foarte emoționat” de gestul lui XI

Macron a declarat că a fost „foarte emoționat” de gestul lui Xi, care a deviat de la protocolul oficial, după ce l-a găzduit pe Xi în Pirinei în mai 2024, un loc unde Macron și-a petrecut copilăria.

Toate acestea sunt semne de încredere reciprocă și de dorință de a „acționa împreună” într-un moment în care tensiunile internaționale sunt în creștere și dezechilibrele comerciale se adâncesc în avantajul Chinei, a spus el.

Joi, cei doi lideri s-au întâlnit în sala mai solemnă a Marelui Palat al Poporului din Beijing, unde au avut loc discuții dure privind încetarea invaziei ruse în Ucraina și comerțul internațional.

Macron a încercat să implice Beijingul în exercitarea de presiuni asupra Rusiei pentru a ajunge la un armistițiu cu Ucraina, după o recentă serie de demersuri diplomatice în jurul unui plan de pace condus de Statele Unite.

„Ne confruntăm cu riscul dezintegrării ordinii internaționale care a adus pacea în lume timp de decenii și, în acest context, dialogul dintre China și Franța este mai esențial ca niciodată”, a declarat Macron joi.

Relația dintre Rusia și China

China a oferit un sprijin diplomatic puternic Rusiei de la invadarea Ucrainei și a extins, de asemenea, o linie de salvare economică prin creșterea comerțului.

O întâlnire între Xi și Macron la Beijing, joi, a dus la semnarea a 12 acorduri de cooperare care acoperă subiecte precum îmbătrânirea populației, energia nucleară și conservarea panda.

Vineri, cele două națiuni au semnat un acord privind cerințele sanitare și fitosanitare pentru exporturile de lucernă franceză către China, a informat postul public de televiziune CCTV. Cele două țări au înregistrat, de asemenea, „progrese importante” în înregistrarea exportatorilor francezi de viscere albe de porc pentru comerțul cu China, a adăugat CCTV.