Vladimir Putin urmează să viziteze India pentru discuții cu premierul Modi

Potrivit anunțurilor făcute atât de Kremlin, cât și de ministerul de Externe de la New Delhi, președintele Putin urmează să se întâlnească atât cu premierul Modi, cât și cu omologul său, Droupadi Murmu.

Autoritățile ruse au anunțat că discuțiile vor viza domenii diferite, de la politică și economie, la cooperare științifică, tehnologică, culturală și umanitară, precizând: „Această vizită este de mare importanță, oferind oportunitatea de a discuta pe larg agenda extinsă a relațiilor ruso-indiene, ca un parteneriat strategic deosebit de privilegiat”.

În plus, în cadrul vizitei, vor fi semnate mai multe documente interguvernamentale și comerciale, deși nu au fost oferite detalii despre acestea.

Ultima vizită a liderului de Kremlin în India a avut loc în decembrie 2021, cu puțin timp înainte de începerea Războiului din Ucraina.

În contextul războiului, președintele american Donald Trump a cerut în repetate rânduri Indiei să renunțe la importurile energetice din Rusia. urse din industrie au declarat recent că importurile indiene de petrol rusesc ar urma să scadă în decembrie la cel mai redus nivel din ultimii trei ani, pentru a nu încălca sancțiunile internaționale.