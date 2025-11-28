Unde se lucrează cel mai puțin în Europa. 31 de ore pe săptămână

Irlanda a fost clasată drept cea mai bună țară din Europa pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Angajații din Irlanda lucrează în medie 31,2 ore pe săptămână. Este o scădere semnificativă față de perioada de dinainte de pandemie, scrie Express.

Experții globali în domeniul ocupării forței de muncă Remote au publicat Indicele european al echilibrului între viața profesională și cea personală. Fiecare țară din Europa a fost clasată în funcție de calitatea vieții și bunăstarea la locul de muncă.

Irlanda, pe primul loc cu 82,89 puncte

Au fost luate în considerare mai multe criterii. Numărul mediu de ore lucrate, concediul anual legal, concediul de maternitate plătit, concediul medical, asistența medicală, siguranța publică, fericirea publică și incluziunea LGBTQ+. Fiecare națiune a primit un scor din 100.

Irlanda a ocupat primul loc în clasament. A obținut un scor de 82,89, o creștere de 4,22 puncte față de anul trecut. Acest lucru se datorează creșterii siguranței publice și reducerii numărului mediu de ore lucrate pe săptămână.

Cu două ore mai puțin decât înainte de pandemie

Conform rapoartelor, angajații din Irlanda lucrează în medie cu două ore mai puțin pe săptămână decât înainte de pandemie. Se estimează că cei din Irlanda lucrează în jur de 31,2 ore pe săptămână. Este o scădere de la 33,5 ore.

Scăderea a venit în urma adoptării unor aranjamente de lucru flexibile. Este vorba de munca la distanță sau hibridă.

Țările nordice, în top 10

Țările nordice au dominat topul 10. Islanda și Belgia s-au clasat în primele trei locuri, însă Irlanda a ocupat primul loc.

Irlanda oferă peisaje rurale uluitoare. Are litoral extins și dealuri ondulate. Mulți ajung să viseze la mutarea într-un loc cu program de lucru mai scurt. Renunțarea la viața aglomerată a orașului pentru o viață mai liniștită în mediul rural pitoresc devine din ce în ce mai atractivă.