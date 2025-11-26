Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider

Capitala Indoneziei, Jakarta, a devenit oficial cel mai mare oraș al lumii, potrivit unui nou raport al Națiunilor Unite care schimbă semnificativ clasamentul urban global, scrie AlJazeera.

Evaluarea World Urbanization Prospects 2025 plasează Jakarta la 41,9 milioane de locuitori, împingând Dhaka pe locul al doilea și Tokyo, deținătorul recordului timp de zeci de ani, pe locul al treilea.

Cum Asia găzduiește acum nouă dintre cele mai mari zece orașe ale lumii, raportul evidențiază accelerarea migrației, presiunile climatice și noile metode de măsurare a metropolelor.

Asia domină metropolele lumii

Raportul arată că Dhaka, cu 36,6 milioane de locuitori, a urcat de pe locul nouă pe locul doi și este posibil să devină cel mai mare oraș al lumii până în 2050.

Tokyo, cu 33,4 milioane de locuitori, coboară pe locul trei, în pofida unei populații relativ stabile.

Asia găzduiește acum 19 dintre cele 33 de metropole ale lumii, inclusiv New Delhi, Shanghai, Guangzhou, Manila, Kolkata și Seul.

Cairo, cu 32 de milioane de locuitori, este singurul oraș din top 10 situat în afara Asiei.

Presiunile climatice alimentează migrația și tensiunile urbane

Creșterea accelerată a orașului Dhaka este impulsionată de migrația internă din zone rurale afectate de inundații și creșterea nivelului mării.

Jakarta se confruntă cu amenințări similare, până la un sfert din oraș putând ajunge sub apă până în 2050.

În ciuda planurilor Indoneziei de a muta capitala administrativă la Nusantara, în Borneo, ONU estimează că populația Jakartei va crește cu încă 10 milioane de oameni până la mijlocul secolului.

Noua metodologie ONU schimbă clasamentul global

Modificarea clasamentului reflectă și criteriile revizuite ale ONU, care definesc orașele ca zone compacte și dense de cel puțin 50.000 de locuitori.

Noul standard urmărește să corecteze diferențele dintre felul în care țările definesc urbanizarea, ceea ce duce la ajustări semnificative în dimensiunile raportate ale orașelor.