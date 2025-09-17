”Cel mai lung zbor din lume”. O companie aeriană chineză lansează un „zbor direct” de 29 de ore

Zborul care pleacă de la Aeroportul Internațional Pudong din Shanghai (PVG) este programat să dureze aproximativ 25.5 ore până la Aeroportul Internațional Ministro Pistarini (EZE) din capitala Argentinei, în timp ce zborul de întoarcere este programat să dureze 29 de ore, potrivit transportatorului cu sediul în Shanghai.

Există însă o precizare: ambele zboruri includ o escală de două ore în Auckland, Noua Zeelandă, în timpul căreia pasagerii pot coborî din avion pentru o pauză, astfel încât, deși este „direct”, nu este non-stop, potrivit CNN.

Diverse companii aeriene au încercat să revendice titlul de „cel mai lung” ca parte a campaniilor lor de marketing, dar majoritatea experților sunt de acord că premiul cel mare revine Singapore Airlines.

Zborul non-stop al companiei aeriene între Singapore Changi și New York JFK acoperă o distanță de 15.349 kilometri în peste 18 ore, o performanță de anduranță pe care Richard Quest de la CNN a încercat-o în octombrie 2018.

China Eastern Airlines a declarat că zborul său va fi „prima rută comercială din lume care leagă orașe antipodale”, orașe situate în părți opuse ale globului.

Traiectorie neobișnuită

Compania aeriană optează pentru o traiectorie de zbor neobișnuită spre sud, traversând unele dintre cele mai îndepărtate ape ale lumii și apropiindu-se de Antarctica, o alegere care, potrivit China Eastern, va contribui la reducerea cu cel puțin patru ore a duratei totale a călătoriei.

Ruta, zburată cu un Boeing 777-300ER cu fuselaj larg, va opera de două ori pe săptămână, începând cu 4 decembrie, potrivit companiei aeriene de stat.

„Ruta Shanghai Pudong-Auckland-Buenos Aires este considerată o măsură importantă pentru construirea unui nou canal „Air Silk Road” între Asia-Pacific și America de Sud”, a adăugat compania aeriană.

Potrivit site-ului de rezervări Skyscanner, cel mai rapid zbor de la Shanghai la Buenos Aires, oferit de Air France și Lufthansa, durează aproape 31 de ore, cu escală la Paris sau Amsterdam.

Dar diferența se reduce pentru călătoria de întoarcere, alte companii aeriene oferind opțiuni de zbor cu durate cuprinse între puțin peste 28 de ore și 33 de ore.

Compania aeriană chineză are o concurență puternică în ceea ce privește titlul de „cel mai lung zbor din lume”, deși pentru mulți călători, cu cât timpul petrecut în aer este mai scurt, cu atât mai bine.

Compania aeriană australiană Qantas lucrează la un plan cunoscut sub numele de „Project Sunrise”, care vizează dezvoltarea de aeronave mai favorabile odihnei pasagerilor în timpul zborurilor ultra-lungi.

Compania aeriană urmărește un obiectiv de lungă durată, acela de a zbura fără escală de la Sydney la Londra, orașe aflate la o distanță de aproximativ 10.000 de mile.