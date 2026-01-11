Prima pagină » Social » Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din mai multe județe din cauza vremii

Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din mai multe județe din cauza vremii

Cursurile vor fi suspendate sau se vor desfășura doar online luni în școli din mai multe județe din țară din cauza vremii nefavorabile.
Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din mai multe județe din cauza vremii
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
11 ian. 2026, 20:14, Social

Ministerul Educației anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, luni, cursurile se vor desfășura online în șase unități de învățământ, totalizând aproximativ 2.200 de elevi și preșcolari.

Este vorba de școli din județele Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș.

De asemenea, în trei unități de învățământ, totalizând aproximativ 100 de elevi, activitatea didactică va fi suspendată, iar orele vor fi recuperate. Este vorba de unități din județele Argeș, Bistrița-Năsăud și Olt.

Ministerul Educației anunță că datele sunt cele transmise de inspectoratele școlare duminică la ora 18.00, dar că situația este în dinamică.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Revolte la ghișeu
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor