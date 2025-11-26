The Guardian: Cum își consolidează țările europene armatele? Țările care au decis revenirea la serviciul militar voluntar sau obligatoriu

Europa se grăbește să-și consolideze industria de apărare și capacitatea de desfășurare a forțelor, după ce le-a redus de la sfârșitul Războiului Rece. Acest pas are loc în contextul amenințării militare din partea Rusiei, dar și a incertitudinii privind angajamentul SUA de a-și apăra aliații transatlantici, arată o analiză realizată de The Guardian.

Fabien Mandon, generalul de vârf al Franței, a stârnit săptămâna trecută un val de reacții după ce a afirmat că țara trebuie să fie pregătită „să-și piardă copiii”, întrucât Rusia „se pregătește pentru o confruntare cu țările noastre până în 2030”.

Sophia Besch, specialistă în domeniul apărării la Carnegie Endowment for International Peace, a subliniat, potrivit The Guardian, că „deficitul crescând de personal militar” obligă tot mai multe țări din Europa de Vest să exploreze diverse modele de recrutare.

„Ciclurile de instruire vor trebui, de asemenea, intensificate pentru rezerviști, pe care unele țări trebuie să îi reactiveze în număr mare. Pentru țările fără o tradiție de pregătire militară, toate acestea reprezintă o provocare sensibilă din punct de vedere politic și social”, a spus Besch, potrivit sursei citate.

Ce formă de recrutare au țările UE

Mai multe țări din UE au o formă de recrutare. În țările nordice și baltice, „apărarea totală” stă la baza gândirii militare. Finlanda are una dintre cele mai mari rezerve din lume, bazată pe recrutarea universală a bărbaților.

Suedia a reintrodus în 2018 recrutarea selectivă, cu înregistrarea obligatorie a bărbaților și femeilor. Totuși, procesul de selecție este unul strict, care ia în considerare mai mulți factori, inclusiv condiția fizică și „disponibilitatea de a servi” a tinerilor.

Sistemul de recrutare din Danemarca a fost extins la femei și prelungit de la patru la 11 luni în luna iunie a acestui an. Estonia are recrutare universală pentru bărbați.

Pe de altă parte, Letonia și Lituania selectează recruții prin tragere la sorți dacă nu există suficienți voluntari.

Croația a abolit serviciul militar obligatoriu în urmă cu 18 ani, dar a restabilit recent recrutarea. Cetățenii din mai multe țări europene, inclusiv Germania, Franța și Polonia, susțin o formă de serviciu militar obligatoriu.

Situația din Germania și Franța

După mai multe dezbateri, guvernul german a decis luna aceasta să renunțe la sistemul de serviciu militar obligatoriu. A optat, în schimb, pentru un model voluntar. Totuși, dacă acesta nu va atrage suficienți voluntari, va reconsidera introducerea serviciului militar obligatoriu.

În Franța, serviciul militar obligatoriu a fost abolit în 1997, iar în prezent, este puțin probabil ca schema propusă să presupună revenirea la stagiul obligatoriu.