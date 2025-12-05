Prima pagină » Politic » Parlamentul german susține controversata lege privind serviciul militar în contextul amenințării rusești

Parlamentul german susține controversata lege privind serviciul militar în contextul amenințării rusești

Parlamentul german a aprobat vineri o lege care mărește efectivele armatei și introduce recrutarea obligatorie pentru a răspunde amenințării rusești.
Parlamentul german susține controversata lege privind serviciul militar în contextul amenințării rusești
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
05 dec. 2025, 13:09, Politic

Parlamentul Germaniei a adoptat vineri o lege nouă a serviciului militar, care are ca scop să mărească efectivele Bundeswehr și să atingă obiectivele NATO.

Această decizie a Germaniei este luată în contextul în care tensiunile cu Rusia determină apeluri la consolidarea capacităților de apărare în întreaga Europă.

Legea, votată după luni de discuții, introduce un sistem dublu: un serviciu voluntar cu beneficii mai mari pentru a atrage recruți tineri și, dacă înscrierile nu sunt suficiente, parlamentarii pot activa recrutarea obligatorie în funcție de necesități.

Acest lucru ar necesita un vot separat în Bundestag și ar putea implica o selecție aleatorie dacă numărul persoanelor eligibile este mai mare decât cel necesar.

Ministerul Apărării ar raporta cifrele privind recrutarea către parlament la fiecare șase luni.

Proiectul de lege prevede obiective noi pentru Bundeswehr, cu scopul de a ajunge la 260.000 de soldați activi, față de 183.000 în prezent, și cel puțin 200.000 de rezerviști până în 2035.

Într-o măsură fără precedent de la suspendarea recrutării obligatorii în 2011, toți bărbații născuți după 1 ianuarie 2008 vor fi supuși evaluărilor medicale.

Atât bărbații, cât și femeile de 18 ani vor primi cereri de declarare a disponibilității de a servi, deși răspunsul obligatoriu revine doar bărbaților.

Recomandarea video

Amazon plătește Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o investigație privind taxe și practici de muncă
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Simptome timpurii de cancer pe care mulți le trec cu vederea! Semnale de alarmă mai puțin cunoscute
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor