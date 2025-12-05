Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost depusă. Mesajul lui Ninel Peia pentru Sorin Grindeanu

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă vineri în Parlament de senatorul Ninel Peia din grupul Pace Întâi România.

Acesta a prezentat inițiativa ca pe un cadou adresat președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și i-a cerut acestuia să sprijine demersul alături de parlamentarii PSD.

„Astăzi, îi facem un cadou domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, prietenul meu. Este ziua lui şi îi fac cadou o moţiune de cenzură să scăpăm de progresişti de la guvernare. Aşa cum a scăpat de termenul de progresist din statutul PSD, îl îndemn să facă un cadou românilor, să voteze tot PSD-ul această moţiune de cenzură împotriva Guvernului progresist Bolojan şi în acest fel scăpăm de progresişti şi de la guvernare, şi din ţară. Ăştia sunt distrugătorii României”, a declarat Ninel Peia.

Senatorul a menționat anterior că moțiunea, intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” are și sprijinul grupului parlamentar AUR.

Premierul Ilie Bolojan a reacționat joi, după ce opoziția a anunțat că a adunat semnăturile necesare depunerii moțiunii. El a spus că procedura parlamentară va urma cursul stabilit.

„În condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Viena.

De altfel, și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că partidul rămâne în interiorul coaliției, din motiv că decizia a fost luată în urmă cu câteva luni și nu există motive pentru schimbări.

„În momentul în care eşti la guvernare, ai luat o hotărâre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, în urmă, cu aproximativ şase luni, aproape cinci mii de colegi au votat, am hotărât cu toţii să facem parte din această coaliţie. Nu s-a schimbat nimic, n-am convocat absolut nimic. În acest moment, hotărârea este în vigoare”, a declarat Sorin Grindeanu, la Parlament.