România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026

Într-o intervenție la Digi24, prim-ministrul Ilie Bolojan a confirmat că alocarea bugetară pentru Apărare va fi „puțin mai mare decât anul acesta”. Este o decizie care reflectă obligațiile asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Această direcție de creștere a investițiilor în securitate urmează o traiectorie clar ascendentă. De asemenea el a vorbit și despre programul de serviciul militar voluntar. Conform datelor Eurostat, bugetul Apărării a urcat de la 1,8 miliarde de euro în 2022 la aproximativ 2,4 miliarde de euro în 2025, atingând ținta de 2% din Produsul Intern Brut.

Implementare Progresivă a Serviciului Militar Voluntar

Noul sistem de armată pe bază de voluntariat va fi introdus treptat, începând din 2026. Deși capacitatea națională de formare militară se situează între 1.000 și 10.000 de persoane anual, Executivul preferă o abordare prudentă și etapizată.

„Trebuie să începem treptat, pentru că în momentul în care intră oameni noi într-o procedură nouă, lucrurile trebuie așezate”, a explicat premierul logica din spatele acestei decizii.

Serviciul Militar Voluntar: între aprecieri și avertismente

Inițiativa a stârnit opinii variate pe scena publică. Radu Magdin, expert în securitate, a calificat programul drept „un pas important pentru întărirea capacităților de apărare”. El a avertizat însă că succesul depinde de o gestionare meticuloasă a proceselor de instruire și integrare a voluntarilor.

Pe de altă parte, opoziția ridică semne de întrebare cu privire la aspectele logistice. Senatorul USR Andrei Caramitru a subliniat că „infrastructura trebuie să fie pregătită pentru a susține un astfel de program”, indicând potențiale provocări.

Oportunități pentru tineri și un plus pentru societate

Susținătorii proiectului argumentează că serviciul militar voluntar oferă tinerilor perspective valoroase, precum dezvoltarea disciplinei, formarea profesională și încurajarea implicării civice. În același timp, programul este văzut ca o modalitate de a consolida legătura dintre cetățeni și instituțiile de apărare.

Într-un context internațional tot mai volatil, aceste două măsuri – creșterea bugetului Apărării și lansarea armatei voluntare – reprezintă o mișcare strategică pentru România. Urmează etapa esențială a definirii detaliilor operaționale. De asemenea și alocarea resurselor necesare pentru a garanta o instruire eficientă și sustenabilă a viitorilor recruți.