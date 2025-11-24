Starlink aduce serviciul direct-to-cell în Ucraina, o premieră în Europa

Kyivstar, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, a devenit oficial primul din Europa care activează tehnologia satelitară direct-to-cell de la Starlink, notează Reuters.

Mișcarea vine din dorința de a menține milioane de oameni conectați în contextul penelor de curent și al infrastructurii afectate de război, a anunțat compania luni.

La început, Kyivstar va oferi doar servicii SMS prin această tehnologie și are planuri să extindă oferta la voce și date anul viitor, conform unui acord între Starlink, compania lui Elon Musk, și grupul Veon, proprietarul Kyivstar.

„În Ucraina, a rămâne conectat înseamnă a rămâne în siguranță”, a declarat CEO-ul Kyivstar, Oleksandr Komarov, într-un comunicat.

Kyivstar deservește aproximativ 22,5 milioane de clienți mobili în Ucraina.

Pene de curent prelungite și rețele afectate

Serviciul va permite clienților să folosească smartphone-uri 4G obișnuite chiar și în timpul penelor de curent, în zone recent eliberate unde rețelele terestre sunt deteriorate.

Totodată, serviciul va fi disponibil și în timpul operațiunilor de salvare și acțiunilor umanitare.

Compania a întărit deja rețeaua prin baterii și generatoare care oferă peste 10 ore de funcționare atunci când energia electrică din rețea nu este disponibilă, a spus Komarov.

În aproape patru ani de război, Rusia a vizat frecvent sectorul energetic ucrainean și alte infrastructuri cu sute de drone și rachete.

Acest tip de agresiune cibernetică a perturbat capacitatea de generare și distribuție a energiei și a provocat, de-a lungul ultimilor ani, pene lungi de curent.

Tehnologia direct-to-cell permite smartphone-urilor să se conecteze la sateliți care transmit semnale telefonice către Pământ.

Forțele armate ale Ucrainei utilizează mult terminalele Starlink pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și pentru anumite operațiuni cu drone. În prezent, peste 50.000 de terminale funcționează în Ucraina, potrivit oficialilor.