Mai multe videoclipuri preluate de presa internațională prezintă proteste la Teheran. Imaginile arată dimensiunea impresionantă pe care a luat-o protestul care din capitala Iranului.
Protestele de stradă cresc în amploare în Iran. Sunt incendiate vehicule și clădiri
Sursa: captură video Telegram
Laurentiu Marinov
09 ian. 2026, 01:52, Știri externe

Jurnaliștii de la BBC Persian au obținut și verificat două videoclipuri ale protestelor care au loc în capitala Iranului, Teheran. Imaginile arată un grup mare de oameni care se deplasează pe strada Valiasr, între cartierul Yousef Abad și Piața Vanak.

BBC Persia difuzează un videoclip în care se vede o clădire aparținând postului public de televiziune iranian IRIB din Isfahan cuprinsă de flăcări.

În același timp, imagini verificate de CNN au arătat proteste de masă în orașe din Iran, manifestanții blocând drumuri și aprinzând incendii pe străzile capitalei. În videoclipuri, facțiunile opuse care demonstrau în toată țara s-au adunat în jurul scandărilor de susținere și opoziție față de guvernul iranian.

Presa de stat iraniană minimizeză amploarea

Presa de stat iraniană minimizează amploarea protestelor și, în unele cazuri, neagă că acestea au loc, transmite BBC.

Mai multe canale controlate de stat au postat videoclipuri cu străzi goale în diferite părți ale țării, susținând că situația este normală.

Videoclipurile de la posturile de televiziune controlate de stat arată orașe importante, precum Shiraz, Isfahan, Sanandaj și Bushehr, cu străzi calme și fără protestatari. Între timp, sunt postate clipuri din Teheran care spun că există doar un număr mic de „revoltați”.

Pentru context: BBC a verificat videoclipuri de pe rețelele de socializare care arată mulțimi mari de protestatari în unele orașe iraniene.

 

