Un diplomat bulgar va conduce „Consiliul pentru pace” în Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a anunțat pe diplomatul bulgar drept directorul general „desemnat” al „consiliului pentru pace” al lui Trump.
Laurentiu Marinov
09 ian. 2026, 02:32, Știri externe

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că fostul emisar al Națiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nickolay Mladenov, va conduce un „consiliu pentru pace” în Gaza, condus de Statele Unite, potrivit Al Jazeera.

Netanyahu a făcut anunțul după întâlnirea cu Mladenov de joi la Ierusalim, referindu-se la diplomatul bulgar drept directorul general „desemnat” pentru consiliul propus, o parte cheie a planului în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului genocidal al Israelului împotriva poporului palestinian din Gaza.

Planul lui Trump pentru Gaza a dus la un armistițiu fragil între Israel și Hamas în octombrie, însă forțele israeliene au continuat să comită atacuri în teritoriu aproape zilnic. De la prima zi completă de armistițiu, pe 11 octombrie 2025, atacurile israeliene au ucis cel puțin 425 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Diplomatul bulgar s-a întâlnit și cu președintele Israelului

Într-o declarație emisă joi, biroul lui Netanyahu a precizat că Mladenov „urmează să ocupe funcția de director general al «Consiliului pentru Pace» din Fâșia Gaza”. Președintele Israelului, Isaac Herzog, s-a întâlnit și el joi cu Mladenov, a declarat un purtător de cuvânt al biroului său, fără a oferi detalii.

Conform planului lui Trump de a pune capăt războiului, Consiliul pentru Pace propus ar urma să supravegheze un nou guvern tehnocrat palestinian, dezarmarea Hamas, desfășurarea unei forțe internaționale de securitate, retragerea suplimentară a trupelor israeliene și reconstrucția Fâșiei Gaza devastate de război.

Trump ar urma să anunțe numirile în consiliul de administrație săptămâna viitoare, potrivit publicației de știri Axios, care citează oficiali americani și surse familiarizate cu situația.

„Printre țările care se așteaptă să se alăture consiliului de administrație se numără Regatul Unit, Germania, Franța, Italia, Arabia Saudită, Qatar, Egipt și Turcia”, a relatat Axios.

Mladenov, fost ministru bulgar al apărării și afacerilor externe, a ocupat anterior funcția de trimis al ONU în Irak, înainte de a fi numit trimis al ONU pentru pace în Orientul Mijlociu, între 2015 și 2020.

În timpul mandatului său de trimis pentru Orientul Mijlociu, Mladenov a avut relații de lucru bune cu Israelul și a lucrat frecvent pentru a atenua tensiunile dintre Israel și Hamas.

 

