Trump și Netanyahu se întâlnesc la Mar-a-Lago, pentru a debloca a doua etapă a armistițiului din Gaza

Întâlnirea dintre Trump și Netanyahu are loc pe fondul menținerii, în mare parte, a primei faze a armistițiului dintre Israel și Hamas, scrie Euronews. Aceasta a fost începută în octombrie, dar cu progrese vizibil încetinite. Cele două părți se acuză reciproc de încălcarea înțelegerii, în timp ce presiunea comunității internaționale vizează în principal guvernul israelian.

Casa Albă mizează pe relația personală strânsă dintre Trump și Netanyahu pentru a relansa procesul diplomatic. Premierul israelian a fost criticat pentru implicare redusă în avansarea negocierilor. Diferențele de viziune dintre SUA, Israel și statele arabe complică șli ele stabilirea unei direcții clare.

Planul în 20 de puncte, administrarea și securitatea Gazei

A doua etapă a armistițiului se sprijină pe un plan în 20 de puncte, conceput de Trump și aprobat de Consiliul de Securitate al ONU. Acesta urmărește înlăturarea definitivă a controlului Hamas asupra Fâșiei Gaza și crearea unui nou cadru politic și de securitate.

Documentul prevede reconstrucția unei Gaza demilitarizate, aflată sub supraveghere internațională. Aceasta va fi coordonată de un „Consiliu pentru Pace” condus de Trump, cu mandat ONU de doi ani și posibilitate de prelungire.

Conform planului, palestinienii ar trebui să formeze un comitet „tehnocratic și apolitic” care să administreze viața de zi cu zi în Gaza, sub monitorizarea Consiliului pentru Pace. Securitatea ar fi asigurată de o „Forță Internațională de Stabilizare”.

Provocările sunt însă numeroase: dezarmarea Hamas și reconstrucția unei zone distruse de conflict. Gestionarea crizei umanitare și crearea unui sistem de securitate acceptat de toate părțile, sunt de asemenea teme puse în discuție.

Planul prevede relansarea procesului de normalizare între Israel și statele arabe, precum și deschiderea unei posibile căi către independența palestiniană. Aceste obiective rămân sensibile, având în vedere tensiunile persistente și lipsa unui consens regional.

Agenda discuțiilor dintre Trump și Netanyahu: Iranul, subiect secundar, dar tensionat

Pe lista discuțiilor ar putea figura și problema iraniană. Trump afirmă că programul nuclear al Teheranului a fost „practic neutralizat” după atacurile americane din iunie. Netanyahu avertizează că amenințarea încă nu a dispărut și cere noi măsuri militare.

Întâlnirea de la Mar-a-Lago are loc după vizitele în Florida ale emisarului american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ale lui Jared Kushner. Ei au discutat cu oficiali din Egipt, Qatar și Turcia – state implicate în medierea armistițiului.

Deși Netanyahu a fost primul lider străin primit de Trump la Casa Albă în cel de-al doilea mandat, reuniunea de luni va fi prima lor întrevedere directă de la vizita președintelui american în Israel, din octombrie, la începutul primei faze a armistițiului.