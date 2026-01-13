Lidera opoziției din Venezuela se va întâlni cu Trump la Casa Albă

Lidera opoziției venezuelene María Corina Machado, care a câștigat și Premiul Nobel pentru Pace în 2025, urmează să se întâlnească joi cu președintele american Donald Trump, a declarat pentru CNN un înalt oficial al Casei Albe.

Întâlnirea dintre cei doi va avea loc în contextul în care Trump nu a susținut-o pe Machado pentru a prelua conducerea Venezuelei, după ce Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane speciale la începutul acestui an.

„Ea nu are sprijinul sau respectul în interiorul țării. Este o femeie foarte drăguță, dar nu se bucură de respect”, spunea Trump la scurt timp după capturarea lui Maduro.

Machado are ceva ce Trump râvnește de mai mult timp: un premiu Nobel. Lidera opoziției venezuelene a sugerat recent faptul că i-ar oferi lui Trump acest premiu, însă Institutul Nobel a reacționat la scurt timp după afirmațiile ei și a menționat că premiul obținut nu poate fi transferat.

Întrebat dacă și-ar schimba părerea despre posibilitatea ca Machado să conducă Venezuela dacă aceasta ar decide să-i ofere lui Trump premiul Nobel, el a răspuns: „Va trebui să vorbesc cu ea. Cred că este foarte frumos că vrea să se implice, și asta este ceea ce înțeleg”, notează NBC News.

Trump, care a declarat că Statele Unite vor „conduce” Venezuela, a sugerat că acest aranjament ar putea dura ani de zile, declarând săptămâna trecută într-un interviu pentru The New York Times că „numai timpul va spune”.

Nicolas Maduro, fostul lider al Venezuelei, a fost capturat la începutul acestui an de către forțele americane speciale și dus, împreună cu soția sa, în fața instanței din New York. Între timp, Delcy Rodriguez a devenit președintele interimar al Venezuelei.