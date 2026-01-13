Prima pagină » Știri externe » Lidera opoziției din Venezuela se va întâlni cu Trump la Casa Albă

Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, urmează să se întâlnească joi cu președintele american Donald Trump, informează CNN.
Maria Corina Machado. Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
13 ian. 2026, 07:42, Știri externe

Lidera opoziției venezuelene María Corina Machado, care a câștigat și Premiul Nobel pentru Pace în 2025, urmează să se întâlnească joi cu președintele american Donald Trump, a declarat pentru CNN un înalt oficial al Casei Albe.

Întâlnirea dintre cei doi va avea loc în contextul în care Trump nu a susținut-o pe Machado pentru a prelua conducerea Venezuelei, după ce Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane speciale la începutul acestui an.

„Ea nu are sprijinul sau respectul în interiorul țării. Este o femeie foarte drăguță, dar nu se bucură de respect”, spunea Trump la scurt timp după capturarea lui Maduro.

Machado are ceva ce Trump râvnește de mai mult timp: un premiu Nobel. Lidera opoziției venezuelene a sugerat recent faptul că i-ar oferi lui Trump acest premiu, însă Institutul Nobel a reacționat la scurt timp după afirmațiile ei și a menționat că premiul obținut nu poate fi transferat.

Întrebat dacă și-ar schimba părerea despre posibilitatea ca Machado să conducă Venezuela dacă aceasta ar decide să-i ofere lui Trump premiul Nobel, el a răspuns: „Va trebui să vorbesc cu ea. Cred că este foarte frumos că vrea să se implice, și asta este ceea ce înțeleg”, notează NBC News.

Trump, care a declarat că Statele Unite vor „conduce” Venezuela, a sugerat că acest aranjament ar putea dura ani de zile, declarând săptămâna trecută într-un interviu pentru The New York Times că „numai timpul va spune”.

Nicolas Maduro, fostul lider al Venezuelei, a fost capturat la începutul acestui an de către forțele americane speciale și dus, împreună cu soția sa, în fața instanței din New York. Între timp, Delcy Rodriguez a devenit președintele interimar al Venezuelei.

