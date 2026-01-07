Prima pagină » Social » Rusia a atacat Ucraina cu racheta Iskander și zeci de drone în cursul nopții

Rusia a lansat azi noapte un atac aerian asupra Ucrainei cu o rachetă Iskander și 95 de drone. Apărarea aeriană ucraineană a distrus majoritatea țintelor.
Rusia a atacat Ucraina cu racheta Iskander și zeci de drone în cursul nopții
Nițu Maria
07 ian. 2026, 10:35, Social

Rusia a desfășurat un nou atac aerian asupra Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri. Armata ucraineană a anunțat lansarea unei rachete balistice și a 95 de drone de atac, scrie Kyiv Post.

Cu toate acestea, apărarea aeriană a distrus cea mai mare parte a armamentului folosit.

Operațiunea a început în seara zilei de marți și a ținut până dimineața. Forțele Aeriene Ucrainene au precizat că Rusia a tras o rachetă balistică Iskander-M din zona Taganrog.

De asemenea, armata rusă a trimis drone, în special de tip Shahed, din mai multe direcții, inclusiv din Rusia, din Crimeea ocupată și din estul Ucrainei aflat sub ocupație.

Ucraina a răspuns înapoi atacului cu avioane de vânătoare, sisteme de apărare aeriană, mijloace de război electronic, drone și echipe mobile de intervenție. Până la ora 07:30, apărarea aeriană a distrus sau a neutralizat racheta și 81 de drone deasupra regiunilor din nord, centru și est.

Cu toate acestea, 14 drone au atins ținte în opt locații diferite.

Resturile aparatelor doborâte au ajuns în alte cinci zone. Forțele aeriene au transmis că atacul nu s-a încheiat și au cerut populației să rămână în adăposturi.

În orașul Dnipro, dronele au lovit câteva cartiere rezidențiale și au rănit șapte persoane, printre care doi copii. Primarul Borys Filatov a anunțat pagube la blocuri de locuințe și la școli.

Conform surselor, peste 10 clădiri înalte au suferit distrugeri, iar sute de ferestre s-au spart. Conductele de încălzire din apropierea unei clădiri au suferit avarii.

Marți, Rusia a atacat orașul Kryvyi Roh cu rachete balistice și a lovit un obiectiv de infrastructură.

În aceeași zi, forțele rusești au vizat instalații energetice din mai multe regiuni cu drone și artilerie, fapt care a dus la întreruperi de curent.

