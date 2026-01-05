Witkoff și Kushner vor participa la reuniunea „Coaliției de Voință” de la Paris. Va fi prezent și Nicușor Dan

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, nu va fi prezent „din motive evidente”, a precizat oficialul francez, făcând referire la situația din Venezuela, conform Politico.

„Ne-am străduit să-i apropiem pe americani de noi, fără a ne resemna vreodată cu ideea ca SUA să abandoneze Ucraina. Am reușit în acest exercițiu de reconvergență între Ucraina, Europa și America”, a subliniat oficialul de la Élysée.

Mizele reuniunii „Coaliției de Voință” de la Paris

La reuniunea „Coaliției de Voință”, care va avea loc marți la Paris, sunt așteptați aproximativ 27 de lideri, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de comandantul militar suprem al Alianței Nord-Atlantice, generalul Alexus Grynkewich.

Franța și Marea Britanie, care coordonează Coaliția de Voință, urmăresc să obțină un consens asupra a cinci teme majore: mecanismele de monitorizare a unei eventuale încetări a focului între Rusia și Ucraina; sprijinul acordat armatei ucrainene; constituirea unei forțe multinaționale de reasigurare în Ucraina după încheierea războiului; angajamentele de sprijin pentru Kiev în cazul încălcării armistițiului de către Moscova; precum și acorduri pe termen lung privind cooperarea în domeniul apărării cu Ucraina.

Președintele României, Nicușor Dan, va participa marți la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință, care va avea loc la Palatul Élysée, a transmis, duminică, Administrația Prezidențială.