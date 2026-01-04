Nicușor Dan va participa la reuniunea Coaliției de Voință, la Paris

Consilierii europeni pentru securitate națională au mers la Kiev, sâmbătă, pentru a participa la o reuniune la nivel înalt a Coaliției de Voință.

Întâlnirea a avut loc în contextul mai multor întâlniri anunțate de liderul ucrainean Volodimir Zelenski pentru începutul lunii ianuarie, printre care o reuniune la nivel de consilieri la Kiev și o întâlnire la nivel de lideri în Franța, potrivit The Kyiv Independent.

„Ne-aștepta o zi de lucru intensă: probleme de securitate și economice, elaborarea documentelor-cadru, coordonarea pașilor următori cu partenerii”, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Umerov a precizat că la discuții participă reprezentanți din Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Spania, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Canada, Țările de Jos, Suedia și Norvegia, precum și membri ai NATO, Consiliului European și Comisiei Europene.

Întâlnirile au loc în contextul în care Ucraina și partenerii săi continuă să lucreze la un plan de pace menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia.