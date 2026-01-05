Sikorski: Războiul din Ucraina se va încheia echitabil numai atunci când elitele ruse vor concluziona că invazia a fost o greșeală

Războiul din Ucraina se va încheia în mod echitabil doar atunci când elitele ruse vor ajunge la concluzia că invazia, lansată în 2022, a fost o greșeală și că reconstrucția imperiului rus este imposibilă, a declarat ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, într-un interviu pentru TVP World.

„Vom obține o soluție echitabilă numai atunci când elitele ruse vor ajunge la concluzia că invazia inițială a fost o greșeală și că obiectivul reconstruirii imperiului rus este imposibil de atins”, a declarat Sikorski sursa citată.

Oficialul polonez a mai atras atenția asupra faptului că partenerii occidentali nu ar trebui să caute compromisuri care ar putea lăsa Ucraina vulnerabilă la noi agresiuni.

Potrivit sursei citate, ministrul polonez a mai afirmat faptul că liderii ruși încă mai cred că timpul este de partea lor, chiar dacă armata rusă suferă pierderi considerabile pe front, iar situația economică a Rusiei nu este una roz.

Ce ar putea determina aducerea Rusiei la masa negocierilor

Sikorski a mai subliniat, în cadrul interviului, că sancțiunile susținute și sprijinul militar pentru Ucraina ar putea forța Rusia să vină la masa negocierilor.

„Ceea ce va aduce Rusia la masa negocierilor este degradarea în continuare a economiei rusești. Putin încă visează să subjuge întreaga Ucraina, ceea ce nu este realizabil”, a spus ministrul polonez pentru TVP World.

Ritmul privind câștigurile teritoriale ale armatei ruse a fost unul limitat, cel puțin în ultimul an, iar cucerirea Ucrainei, în astfel de condiții, ar dura zeci de ani, mai spune Sikorski.

Ministrul polonez a mai afirmat că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare. „Trebuie să construim o armată pe care Putin să ezite să o provoace. Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”, a conchis Sikorski.