Europa pune presiune pe Irlanda pentru consolidarea apărării, în timp ce turbulențele economice continuă. Vulnerabilități în apărarea Europei în fața Rusiei

Analiștii de pe piețele valutare anticipează că un eventual pachet de creșteri fiscale ar putea slăbi economia deja fragilă. Moneda britanică s-a depreciat vizibil în fața dolarului american, apropiindu-se de cel mai scăzut nivel din ultimele luni.

Sectorul farmaceutic european în atenție

Bayer a înregistrat un salt important pe bursă după rezultate promițătoare ale unui medicament experimental destinat reducerii riscului de AVC recurent. Medicamentul, administrat pacienților cu antecedente de accidente vasculare non-cardioembolice, a demonstrat eficiență crescută în reducerea riscului de noi episoade.

În contrast, acțiunile Novo Nordisk au scăzut după ce testele clinice ale unui tratament pentru diabet nu au reușit să încetinească evoluția Alzheimer, deși au indicat unele îmbunătățiri ale biomarkerilor. Compania, cunoscută pentru medicamentele de slăbit devenite blockbuster, se confruntă cu pierderi de valoare pe bursă și cu presiuni pentru reînnoirea portofoliului de inovații.

Piețele americane revin pe creștere

Bursele din SUA au recuperat teren, susținute de așteptările privind o posibilă reducere a dobânzii de referință în decembrie. Nasdaq a avansat puternic, iar S&P 500 a înregistrat un ritm solid de creștere, după corecțiile din ultima perioadă.

Irlanda, considerată veriga slabă în apărarea Europei în fața Rusiei

Țările europene și Marea Britanie își exprimă îngrijorarea față de vulnerabilitatea Irlandei, stat neutru militar și cu capacități limitate de apărare, scrie FT.

În apele irlandeze se află cabluri submarine esențiale pentru comunicații globale, iar prezența navelor rusești în zonele sensibile ridică semne de întrebare privind securitatea infrastructurii strategice.

Irlanda dispune de o flotă navală redusă, nu are sisteme avansate de supraveghere maritimă și se bazează pe sprijinul partenerilor europeni pentru interceptarea eventualelor amenințări. Deși autoritățile de la Dublin promit o strategie maritimă nouă, nu se preconizează modificări majore ale statutului de neutralitate militară.