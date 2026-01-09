Vaccinarea împotriva varicelei devine obligatorie în Bulgaria

Bulgaria urmează să impună cu titlu de obligativitate vaccinarea împotriva varicelei, începând cu iulie 2026, relatează novinite.com.

Vorbim de o nouă ordonanță publicată în „Monitorul Oficial” al acestei țări, în care este prevăzut faptul că vaccinul va fi administrat gratuit.

Vaccinarea obligatorie se va aplica copiilor născuți după 1 ianuarie 2025, urmând o schemă de două doze: prima doză între 12 și 15 luni, urmată de o a doua doză la vârsta de patru ani.

Riscurile pentru sănătate ale varicelei sunt foarte mari

Copiii care contractează varicelă după primirea primei doze, cu condiția să aibă documente medicale sau confirmare de laborator, nu vor fi obligați să primească a doua doză.

Justificarea din spatele schimbării, prezentată într-o explicație din noiembrie a Consiliului Național de Experți în Imunizări, subliniază riscurile pentru sănătate asociate cu varicela.

La copii, complicațiile pot include forme severe ale bolii și infecții ale pielii cauzate de bacterii. Adulții prezintă un risc mai mare de probleme hematologice și pneumonie, în timp ce persoanele imunocompromise pot prezenta complicații hematologice și gastrointestinale mai frecvente.

Imunizarea țintită la femeile însărcinate

Pe lângă vaccinarea obligatorie împotriva varicelei, noul regulament introduce imunizarea țintită împotriva virusului sincițial respirator (VSR) pentru femeile însărcinate cu vârsta de sarcină cuprinsă între 24 și 36 de săptămâni.

Această vaccinare este, de asemenea, gratuită și recomandată.

Includerea imunizării împotriva VSR urmează propunerile Consiliului Național de Experți în Imunizări și a primit sprijin atât din partea Consiliului de Experți în Obstetrică și Ginecologie, cât și a coordonatorului șef al Consiliului de Experți în Neonatologie.

Schema de două doze

De asemenea, tot din 2026, chiar din ianuarie, Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord își vor vaccina toți copiii, gratuit, împotriva varicelei.

Schema e aceeași: două doze la 12 luni și la 18 luni, combinat cu vaccinul MMR existent, care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei.

Este planificată o campanie de recuperare pentru copiii puțin mai mari, astfel încât aceștia să nu rateze vaccinarea.

Pierderi uriașe pentru sistemul de sănătate din cauza varicelei

Până în prezent, părinții care doreau să-și protejeze copiii împotriva virusului varicelei, care provoacă erupții cutanate roșii și mâncărimi, trebuiau să plătească de obicei până la 200 de lire sterline din fonduri proprii, potrivit CNN.

Potrivit Departamentului de Sănătate și Asistență Socială, varicela cauzează pierderi de venituri și productivitate estimate la 24 de milioane de lire sterline în fiecare an în Marea Britanie.

Ministrul Sănătății, Stephen Kinnock, a declarat: „Le oferim părinților puterea de a-și proteja copiii.

În România, vaccinurile sunt doar recomandate, nu și obigatorii.