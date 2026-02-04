OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză

Lipsa acută de vaccinuri forțase oprirea în 2022. Aprovizionarea anuală s-a dublat: de la 35 de milioane de doze în 2022 la aproape 70 de milioane în 2025, notează AFP.

Aprovizionarea cu vaccinuri împotriva holerei este suficient de mare pentru a relua campaniile preventive după trei ani. Organizația Mondială a Sănătății și partenerii săi au anunțat miercuri vestea.

Lipsa acută de vaccinuri pe fondul creșterii cazurilor a forțat oprirea imunizării preventive în 2022. Strategia a trecut la o singură doză, în loc de cele două obișnuite în urgențe.

OMS, UNICEF și alianța Gavi au anunțat că aprovizionarea a crescut. Este acum „la un nivel suficient pentru a permite reluarea campaniilor preventive care salvează vieți”.

„Acum suntem într-o poziție mai puternică”

„Lipsa globală de vaccinuri ne-a obligat să reacționăm la epidemii, în loc să le prevenim. Acum suntem într-o poziție mai puternică”, a declarat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mozambic a fost prima țară care a reluat campaniile. Țara se confruntă cu o epidemie de holeră și cu inundații care au afectat peste 700.000 de persoane. Inundațiile au avariat sistemele de alimentare cu apă. Riscul de holeră a crescut și mai mult.

20 de milioane de doze distribuite

O primă alocare de 20 de milioane de doze este distribuită în trei țări. Aproximativ 3,6 milioane de doze sunt livrate în Mozambic. În Republica Democratică Congo ajung 6,1 milioane. Restul de 10,3 milioane merg în Bangladesh.

Lanțul de aprovizionare se îmbunătățește. O doză va rămâne standardul pentru răspunsul la epidemii, deocamdată. Dozele sunt finanțate de Gavi. UNICEF le achiziționează și le livrează țărilor.

Ce este holera

Holera este o infecție intestinală acută. Se răspândește prin alimente și apă contaminate cu bacteria vibrio cholerae. Adesea provine din fecale. Provoacă diaree severă, vărsături și crampe musculare.

Holera poate ucide în câteva ore dacă nu este tratată. Poate fi tratată cu rehidratare orală simplă și antibiotice pentru cazurile mai severe.

Șefa UNICEF, Catherine Russell, spune că vaccinarea ar proteja copiii. „Trebuie să fie însoțită de alte eforturi, inclusiv un acces mai bun la apă potabilă și servicii de salubritate de bază”, a adăugat ea.

Cifre alarmante în 2025

Peste 600.000 de cazuri de holeră sau diaree acută apoasă au fost raportate la OMS anul trecut. Aproape 7.600 de decese au fost înregistrate. 33 de țări au raportat cazuri. Cifrele reale vor fi mai mari.

Cazurile globale au crescut în fiecare an începând cu 2021. Apoi au scăzut în 2025. Cu toate acestea, numărul deceselor a continuat să crească.

Din octombrie 2022, au fost aprobate cereri din 27 de țări pentru campanii de urgență. Dozele au ajuns la aproape 139 de milioane de persoane.

Aprovizionarea globală anuală cu vaccinuri orale s-a dublat. A crescut de la 35 de milioane de doze în 2022 la aproape 70 de milioane în 2025.

„Mulțumesc EUBiologics, în prezent singurul producător care fabrică vaccinuri la scara necesară”, a declarat Tedros. El îi îndemn pe alții să intre în acest domeniu vital.