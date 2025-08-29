Copiii din Marea Britanie vor primi vaccinul împotriva varicelei gratuit, începând cu 2026

Acesta va fi administrat în două doze, la vârsta de 12 și 18 luni, combinat cu vaccinul MMR existent, care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei.

Este planificată o campanie de recuperare pentru copiii puțin mai mari, astfel încât aceștia să nu rateze vaccinarea.

Până în prezent, părinții care doreau să-și protejeze copiii împotriva virusului varicelei, care provoacă erupții cutanate roșii și mâncărimi, trebuiau să plătească de obicei până la 200 de lire sterline din fonduri private, potrivit CNN.

Vaccinare gratuită

Miniștrii speră că oferirea gratuită a vaccinului nu numai că va proteja tinerii de complicațiile grave, deși rare, ale varicelei, dar va și scuti părinții de a-și lua concediu de la serviciu pentru a îngriji un copil bolnav.

Potrivit Departamentului de Sănătate și Asistență Socială, varicela cauzează pierderi de venituri și productivitate estimate la 24 de milioane de lire sterline în fiecare an în Marea Britanie.

Ministrul sănătății, Stephen Kinnock, a declarat: „Le oferim părinților puterea de a-și proteja copiii.

Acest vaccin pune sănătatea copiilor pe primul loc și oferă familiilor care lucrează sprijinul pe care îl merită”.

Anunțul vine în contextul în care noi date au revelat că niciunul dintre principalele vaccinuri pentru copii din Anglia nu a atins ținta de 95% de administrare în 2024/25.

Aproximativ 91.9% dintre copiii de cinci ani au primit o doză de vaccin ROR, neschimbat față de 2023/24 și cel mai scăzut nivel din 2010/11, potrivit UKHSA.

Vaccinul „salvator de vieți”

Varicela este, în general, ușoară, dar poate fi foarte gravă pentru unele persoane. Femeile însărcinate sunt expuse unui risc deosebit, deoarece poate provoca complicații atât pentru mamă, cât și pentru copil.

Sugarii foarte mici și adulții sunt, de asemenea, mai predispuși la îmbolnăviri grave în comparație cu copiii.

În cazuri rare, poate provoca umflarea creierului, numită encefalită, inflamația plămânilor, numită pneumonie, și accident vascular cerebral, care pot duce la spitalizare și, în cazuri foarte rare, la deces.

Comitetul mixt pentru vaccinare și imunizare (JCVI), care consiliază departamentele de sănătate din Marea Britanie, a recomandat introducerea vaccinului în cadrul NHS în noiembrie 2023.

Experții spun că vaccinarea va reduce dramatic numărul total de cazuri de varicelă, ducând la o scădere semnificativă a cazurilor mai grave.

Marea Britanie a rămas în urma altor țări

Dr. Gayatri Amirthalingam, director adjunct pentru imunizare la Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA), a declarat că vaccinarea ar putea fi „un salvator de vieți” pentru unii.

Prof. Adam Finn, pediatru și membru al JCVI, a declarat că varicela este o „boală urâtă” care este adesea considerată „banală”.

Vaccinul înseamnă că varicela „va fi de domeniul trecutului în viitorul apropiat”, a spus el.

Marea Britanie a rămas în urma altor țări în ceea ce privește oferirea vaccinului, a spus prof. Finn, inclusiv în urma Statelor Unite, unde acesta a fost introdus pentru prima dată în anii 1990.

El a spus că principalul motiv pentru aceasta este faptul că varicela „rămâne în organism pentru tot restul vieții” și poate reapărea mai târziu sub forma virusului varicela-zoster (VZV) sau a zonei zoster. Experții în sănătate se temeau că, dacă varicela ar înceta să mai circule, „oamenii nu ar mai fi expuși virusului, imunitatea lor ar scădea și am vedea mai multe cazuri de zona zoster”.

„În cele din urmă, ne-am dat seama că această preocupare este mult, mult mai mică – aproape inexistentă”, a adăugat el.

Se așteaptă ca și Scoția să ofere vaccinul prin NHS, dar nu a fost încă stabilită o dată.

Un vaccin împotriva zonei zoster este disponibil și în cadrul NHS pentru toți adulții care împlinesc 65 de ani, cei cu vârsta cuprinsă între 70 și 79 de ani și cei cu vârsta de peste 50 de ani cu un sistem imunitar grav slăbit.

Oamenii nu pot contracta zona zoster de la cineva cu varicelă. Dar pot contracta varicelă de la cineva cu zona zoster dacă nu au avut varicelă înainte.

Este posibil, dar foarte neobișnuit, să faci varicelă de mai multe ori.