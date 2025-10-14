Cod galben de ceață în județul Suceava. Care sunt zonele vizate

Marți dimineață, între orele 6.00-10.00, județul Suceava se va afla sub un cod galben devreme nefavorabilă.

Administrația Națională de Meteorologie transmite că se vor semnala: „ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei”.

Zonele vizate sunt: Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești.