Avertizare de la autorități. Ceața densă reduce vizibilitatea în trafic pe șoselele din mai multe județe

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, sâmbătă seara este ceață densă pe mai multe artere rutiere din județele Neamț, Botoșani, Suceava și Iași. Vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 metri și, pe alocuri, sub 50 de metri, avertizează autoritățile.

Acestea le recomandă șoferilor „să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.”

De asemenea, pietonilor li se recomandă „să-şi sporească atenția şi să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitați folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă.”