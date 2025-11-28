Prima pagină » Știrile zilei » Cod galben de ceață în Constanța și Tulcea. Vizibilitatea ar putea să scadă sub 50 de metri

Cod galben de ceață în Constanța și Tulcea. Vizibilitatea ar putea să scadă sub 50 de metri

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri nouă atenționare de cod galben de ceață, valabilă pentru județele Constanța și Tulcea.
28 nov. 2025

Potrivit informării emise de ANM, pe fondul fenomenului, vizibilitatea poate scădea sub poate scădea sub 200 de metri și local chiar sub 50 de metri. 

Avertizarea este în vigoare de la ora 11:00 până la ora 13:00. 

În județul Constanța, fenomenul afectează localitățile Medgidia, Murfatlar, Cobadin, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Comana, Bărăganu, Cerchezu, Dumbrăveni. 

În județul Tulcea, vor fi vizate localitățile  Valea Nucarilor, Murighiol, Mahmudia, Nufăru, Beștepe, Crișan, Maliuc. 