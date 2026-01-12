Prima pagină » Social » Bărbatul din Tulcea, acuzat că a omorât și violat o femeie în 1999, trimis în judecată

Bărbatul din Tulcea, acuzat că ar fi omorât și violat, în 1999 o femeie de 75 de ani, a fost trimis în judecată, luni, potrivit anunțului dat de Parchetul General.
12 ian. 2026

Procurorul de caz al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, potrivit comunicatului publicat. 

Potrivit procurorilor, în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999, bărbatul a intrat fără drept în locuința femeii de 75 de ani, situată într-un sat din județul Tulcea.

Acesta a forțat-o pe femeie să întrețină relații sexuale cu el și a recurs la acte de violență gravă asupra femeii pentru a o împiedica să țipe sau să facă zgomot pentru a nu alarma vecinii.

Bărbatul a exercitat în continuare acte de violență gravă, pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu. În acest mod, inculpatul a produs victimei multiple leziuni traumatice grave, leziuni traumatice care au provocat decesul acesteia, potrivit Parchetului General.

Potrivit Gândul, corpul femeii a fost găsit a doua zi sub un pat metalic. Aceasta era dezbrăcată.

Dosarul a fost redeschis după ce o expertiză genetică realizată în august 2025 a Institutului de Criminalistică al IGPR a confirmat că probele biologice care au fost prelevate de la locul faptei se potrivesc cu profilul genetic al bărbatului din Tulcea. Acesta a fost reținut în septembrie și ulterior arestat preventiv.

Potrivit Parchetului General, cazul se va judeca în continuare la Tribunalul Tulcea.

 

