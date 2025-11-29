Trafic blocat pe DN 25 Galați–Tecuci și DN 1F Zalău–Carei: accidente grave, devieri și ceață densă în mai multe județe

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că traficul rutier este oprit pe DN 25 Galați–Tecuci, în afara localității Piscu, după o coliziune produsă în cursul nopții între un autoturism și o autocisternă care transporta 25 de tone de motorină. Șoferii celor două vehicule au fost răniți și transportați la spital, conștienți.

Autocisterna a rămas imobilizată pe carosabil, înregistrându-se scurgeri minore de motorină atât din capul tractor, cât și din cisternă. Circulația este deviată pe rute ocolitoare, iar reluarea traficului normal este estimată după ora 09:00.

DN 1F Zalău–Carei, blocat în urma unui alt accident rutier

Circulația este întreruptă și pe DN 1F, între localitățile Ghenci și Căuaș, în județul Satu Mare, după un impact între un autotren și un autoturism. Șoferul autoturismului a fost rănit și este evaluat medical, fiind conștient. Reluarea traficului este estimată în aproximativ 45 de minute.

Ceață densă pe autostrăzi și în mai multe județe din țară

Ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva, între kilometrii 225 și 412, precum și pe A10 Sebeș–Turda, unde carosabilul este umed. Vizibilitatea este scăzută la nivel național, în special în județele Arad, Bihor, Brăila, Botoșani, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Maramureș, Sibiu, Suceava și Vâlcea, unde pe alocuri scade chiar sub 50 de metri.

Trafic fluent pe principalele artere, în ciuda ploii

Pe autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Brașov, precum și pe DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu, traficul se desfășoară fluent, în condiții de carosabil umed și precipitații slabe sub formă de ploaie. Nu sunt raportate accidente în desfășurare pe aceste rute.

Restricții pentru camioane de 1 Decembrie pe DN 7

În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, sunt impuse restricții pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone (cu excepția celor de transport persoane) pe DN 7 Pitești–Râmnicu Vâlcea–Veștem. Restricțiile sunt active sâmbătă între 18:00–22:00, duminică între 06:00–22:00 și luni între 06:00–22:00.

Lucrări la viaductul Cârligu Mic: circulație alternativă până pe 19 decembrie

Între 21 noiembrie și 19 decembrie 2025, au loc lucrări de întreținere la viaductul Cârligu Mic, pe DN 7, în zona Călimănești (km 200+500 – 201+500). Traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens, cu dirijare prin piloți și semaforizare. Nu vor exista restricții în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie.

Recomandările autorităților pentru șoferi

Șoferii sunt sfătuiți să verifice condițiile meteo și restricțiile de circulație înainte de plecarea la drum, să curețe geamurile vehiculului pentru o vizibilitate optimă și să adapteze viteza la condițiile rutiere. În condiții de carosabil alunecos, se recomandă folosirea frânei de motor.

Pentru drumuri cu zăpadă, gheață sau polei, autovehiculele trebuie echipate obligatoriu cu anvelope de iarnă.