Partidul Conservator din Marea Britanie promite măsuri dure împotriva imigrației ilegale, pe modelul din SUA

Lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, a declarat că Marea Britanie „trebuie să combată flagelul imigrației ilegale și să-și asigure frontierele”.

„De aceea, Partidul Conservator prezintă un plan serios și cuprinzător pentru a pune capăt acestei crize”, a spus Kemi Badenoch, potrivit Politico.

Partidul Conservator se află în opoziție, după înfrângerea din 2024, când fostul premier Rishi Sunak a pierdut în fața laburistului Keir Starmer, actualul prim-ministru al Regatului Unit. Rezultatul scrutinului a pus capăt unei perioade de peste paisprezece ani de guvernare conservatoare.

Conservatorii își propun să expulzeze 750.000 de migranți ilegali

Noua structură, denumită „Forța de Expulzare” („Removals Force”), o reorganizare a actualei unități de control al imigrației din cadrul Ministerului de Interne britanic, va colabora îndeaproape cu forțele de poliție pentru efectuarea de controale regulate privind statutul migranților, potrivit „planului pentru frontieră” al Partidului Conservator.

Bugetul anual al agenției ar urma să crească la 1,6 miliarde de lire sterline.

Prin acest plan, conservatorii afirmă că își propun să expulzeze 750.000 de migranți ilegali din Regatul Unit în cinci ani, în cazul în care vor câștiga viitoarele alegeri.

Anunțurile marchează o înăsprire vizibilă a politicilor conservatoare în materie de securitate și imigrație, în încercarea a recâștiga sprijinul alegătorilor care s-au orientat către formațiunea de extremă dreapta Reform UK.

După înfrângerea categorică suferită la ultimele alegeri, Partidul Conservator se află acum pe locul al treilea în sondaje, după Reform UK, condus de Nigel Farage, și Partidul Laburist, aflat la guvernare.