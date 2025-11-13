Român condamnat la nouă ani de închisoare în Scoția pentru viol. Judecător: „E un pericol pentru femei”

Mihai Nicolae Patran a violat-o pe femeia de 29 de ani în timp ce aceasta mergea pe Mitchell Street din centrul orașului Glasgow, 26 noiembrie 2023, scrie BBC.

Victima, care nu își cunoștea atacatorul, a reușit în cele din urmă să scape, fugind dezbrăcată de la brâu în jos până la un taxi în care s-a refugiat.

Patran, în vârstă de 34 de ani, fusese anterior arestat după ce își expusese organele genitale în fața unei femei într-un tren. La prima sa apariție în instanță, el a șocat personalul judiciar, fiind surprins masturbându-se în boxa acuzaților.

Judecătorul: „Un pericol pentru femei”

El a fost găsit vinovat de viol în urma unui proces desfășurat luna trecută la Înalta Curte din Glasgow.

Judecătorul Norman McFadyen i-a spus lui Patran că este „un bărbat periculos și un pericol pentru femei”. El a adăugat: „Se speră că veți fi deportat sau îndepărtat din țară cât mai curând posibil”.

În același timp, magistratul a considerat că riscul pe care Patran îl prezintă necesită o pedeapsă extinsă, astfel că românul va fi supravegheat încă trei ani după eliberare.

Românul a fost înscris pe lista agresorilor sexuali pe termen nelimitat.

„Nu comentăm cazuri individuale, însă atunci când cetățeni străini comit infracțiuni grave în Marea Britanie, vom face tot posibilul pentru a-i deporta”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne britanic.

Luna trecută alți cinci cetățeni români, patru bărbați și o femeie, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 8 și 24 de ani de închisoare în Scoția, pentru viol, abuz sexual și trafic de persoane.