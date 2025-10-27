Cinci cetățeni români, condamnați în Scoția pentru viol și trafic de persoane. Liderul grupării a primit 24 de ani de închisoare

Cei cinci au exploatat zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în mai multe apartamente din orașul Dundee, între 2021 și 2022.

Potrivit presei britanice, gruparea era condusă de Marian Cumpănășoiu (38 de ani), alături de Remus Stan (35 de ani), Cristian Urlățeanu (41 de ani), Cătălin Dobre (45 de ani) și Alexandra Bugonea (35 de ani).

Cumpănășoiu a primit o pedeapsă de 24 de ani de închisoare, Urlățeanu 20 de ani, Stan 12 ani, Dobre 10 ani, iar Bugonea 8 ani.

Judecătorul Lord Scott a declarat că membrii grupului „au exploatat vulnerabilitatea femeilor” oferindu-le droguri și că au „minimizat” gravitatea faptelor comise.

„Prin oferirea unei aprovizionări continue de droguri, le-ați amplificat vulnerabilitatea și le-ați exploatat pentru satisfacția voastră sexuală și, în unele cazuri, pentru câștig financiar”, a spus judecătorul, conform BBC.

Ancheta Poliției Scoției a pornit de la o operațiune privind traficul de femei aduse din Europa de Est pentru prostituție, dar a scos la iveală și cazuri de femei locale vulnerabile, atrase prin droguri și promisiuni false.

Trei dintre inculpați, Urlățeanu, Dobre și Bugonea, au fugit din Regatul Unit înainte de proces, dar au fost ulterior extrădați din Belgia și Cehia.