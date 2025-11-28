O femeie și doi copii, încarcerați în Ucraina pentru că au oferit informații rușilor despre unitățile militare ucrainene

O femei și cei doi copii, ambii adulți, au fost condamnați la închisoare pentru că au spionat obiective militare ucrainene. Ulterior, ei au trimis informațiile rușilor. Condamnarea a fost pronunțată vineri în regiunea Hmelnițki din vestul Ucrainei. Femeia este o fostă oficială locală. Ea a fost ajutată de fiul și fiica ei. Cei vinovați au fost condamnați la 15 ani de închisoare, potrivit Sky News.

Anchetatorii au stabilit că familia „a transmis sistematic date despre instalațiile militare ucrainene către FSB”.

„S-a stabilit că în februarie 2024, femeia a intrat în corespondență cu un reprezentant al FSB. Știind că acesta era angajat al serviciilor speciale ale statului agresor, ea a fost de acord să coopereze pentru bani și i-a implicat și pe copiii ei adulți în acest proces. Din februarie până în mai 2024, aceștia au „simulat” călătorii în familie în districtul Kamianets-Podilskyi, colectând fotografii ale punctelor de control, pozițiilor de apărare aeriană și mișcărilor soldaților ucraineni. În mai, au fost demascați imediat după o altă operațiune de colectare de informații – înainte de a le transmite inamicului”, a transmis procurorul general pe Telegram.

Autoritățile din Polonia au arestat și ele doi ucraineni și trei belaruși sub acuzația că au acționat în numele serviciilor de informații străine.

Printre presupusele lor activități s-au numărat fotografierea și transmiterea de imagini ale infrastructurii critice și ale pozițiilor cruciale pentru securitatea națională în 2024 și la începutul anului 2025, au declarat procurorii. Se pare că au fost plătiți în criptomonede, au adăugat procurorii.