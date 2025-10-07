Un rus care s-a înrolat în armata ucraineană a fost reținut sub suspiciunea de spionaj

Bărbatul, reținut în orașul Lviv din vestul țării, este suspectat că a ajutat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) să coordoneze atacuri asupra bazei temporare a unității sale și asupra pozițiilor din apropiere din regiunea Lviv.

Potrivit SBU, deținutul transmitea, de asemenea, coordonatele geografice ale convoaielor blindate, depozitelor de tranzit și parcărilor de vehicule din apropierea regiunilor de frontieră ale Ucrainei către superiorul său rus prin intermediul unor aplicații de chat anonime, potrivit The Kyiv Independent.

Regiunea Lviv se află la granița Ucrainei cu Polonia și este un punct cheie pentru ajutorul militar occidental care ajunge în țară. Regiunea a fost lovită de un atac masiv combinat cu drone și rachete în noaptea de duminică.

Ridica banii direct de la bancomat

Suspectul, care s-a alăturat armatei ucrainene „sub pretextul de voluntar”, a fost reținut cu ajutorul ministrului apărării Denîs Șmîhal și al comandantului suprem Oleksandr Sirskii, a menționat SBU.

Autoritățile ucrainene l-ar fi reținut pe suspect în timp ce se îndrepta către un bancomat pentru a primi plăți din Rusia.

Deținutul a început să spioneze pentru Rusia după ce s-a alăturat forțelor ucrainene, a declarat SBU, fără a specifica unitatea din care făcea parte. Se crede că a fost recrutat prin intermediul fratelui său, care locuiește în Rusia.

Un număr de cetățeni ruși s-au alăturat forțelor ucrainene în fața agresiunii Moscovei.

Unitățile formate din cetățeni ruși și care luptă de partea Ucrainei, precum Corpul de Voluntari Ruși sau Batalionul Siberian, au câștigat notorietate după incursiunile în vestul Rusiei în 2023 și 2024.