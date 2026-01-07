Adolescentă de 16 ani, reținută după ce a montat un GPS pentru un atac rusesc asupra unei centrale

Potrivit SBU, adolescenta a acționat la comanda FSB și a încercat să instaleze un dispozitiv GPS în incinta termocentralei din Kropivnițki, pentru a ghida un posibil atac rusesc asupra obiectivului energetic.

Dispozitivul fusese ascuns sub zăpadă și urma să transmită coordonatele exacte ale centralei.

Serviciile ucrainene au intervenit înainte ca planul să fie dus la capăt și au reținut-o pe fată pe timpul nopții, chiar lângă gardul termocentralei, în momentul în care încerca să activeze trackerul.

Ancheta arată că minora a fost recrutată printr-un canal de Telegram, unde i s-au promis bani pentru „câștiguri ușoare”.

Inițial, aceasta a primit sarcini de testare, printre care filmarea unor obiective militare și de infrastructură critică.

Ulterior, coordonatorii ruși i-au cerut să pregătească atacul asupra uneia dintre cele mai mari centrale de producere a energiei din regiune.

Banii pentru achiziția dispozitivului GPS au fost transferați din Rusia, direct pe cardul său bancar.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat telefonul mobil al suspectei, care conține dovezi ale colaborării cu serviciile secrete ruse.

Fata a fost pusă sub acuzare pentru trădare de stat, faptă comisă în timpul legii marțiale.

Autoritățile ucrainene anunță că adolescenta se află în arest preventiv și riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață, cu confiscarea bunurilor.

Ancheta este coordonată de procuratura regională din Kirovohrad.