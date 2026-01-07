Ministrul de Externe al Ucrainei salută confiscarea petrolierului din oceanul Atlantic

„Arestarea unei nave sub pavilion rus în Atlanticul de Nord subliniază leadership-ul ferm al Statelor Unite și al președintelui Trump. Salutăm această abordare în relația cu Rusia: acțiune, nu teamă. Acest lucru este relevant și pentru procesul de pace și pentru apropierea unei păci durabile”, a scris, într-o postare pe X, Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha.

The apprehension of a Russian-flagged ship in the North Atlantic underscores the United States’ and President Trump’s resolute leadership. We welcome such approach to dealing with Russia: act, not fear. This is also relevant to peace process and bringing a lasting peace closer. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 7, 2026

Nava sancționată de SUA naviga anterior sub pavilionul Guyanei, țară din Africa de Sud, părăsind Caraibe. Paza de coastă SUA a încercat să urce la bordul navei, numită Bella 1, când se credea că se îndreptă spre Venezuela. Exista un mandat de confiscare a navei. Nava ar fi încălcat sancțiunile SUA, transportând petrol iranian.

Ulterior, petrolierul a intrat sub pavilionul Rusiei, schimbându-și numele în Marinera, înainte de a fi reținută de forțele americane.