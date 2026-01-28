Ministrul de Externe al Ucrainei: Zelenski este pregătit pentru o întâlnire cu Putin

Sîbiha a declarat, într-un interviu acordat European Pravda, că cele două chestiuni-cheie rămase nerezolvate sunt teritoriile și centrala nucleară de la Zaporojie.

„Tocmai pentru a rezolva aceste chestiuni, președintele este pregătit să se întâlnească cu Putin și să le discute. Totuși, Rusia continuă să fie un obstacol în procesul de pace”, a spus Sîbiha.

Sîbiha a adăugat că nu vede necesară o întâlnire separată a sa cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

„Există echipe de negociere stabilite, care includ reprezentanți ai ministerelor de externe. Crearea unor eforturi suplimentare nu este oportună și nu este necesară”, a spus el.

Sîbiha a precizat că echipele de negociere au avut deja discuții consistente despre un armistițiu și despre mecanismele de monitorizare și verificare a acestuia.

O nouă rundă de negocieri ar urma să aibă loc duminică, 1 februarie, între echipele Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei.