Cât costă să renunți la cetățenia americană, mai nou

Luiza Moldovan
15 mart. 2026, 10:09, Știri externe

Departamentul de Stat al SUA reduce cu 80% taxa pentru renunțarea la cetățenia americană

Departamentul de Stat al Statelor Unite a redus cu aproximativ 80% taxa percepută pentru renunțarea oficială la cetățenia americană, potrivit unei reguli finale publicate vineri în Registrul Federal.

Noua taxă a fost stabilită la 450 de dolari, față de nivelul anterior de 2.350 de dolari.

Noua taxă a intrat deja în vigoare

Decizia vine după mai mulți ani de dispute juridice cu organizații care reprezintă americani ce doresc să renunțe la cetățenie.

Reducerea fusese anunțată încă din 2023, însă până acum nu fusese implementată.

Noua taxă a intrat în vigoare vineri și readuce costul la nivelul perceput în 2010, când Departamentul de Stat a început să aplice această taxă.

Procesul de renunțare la cetățenia americană rămâne unul complex și de durată.

Solicitanții trebuie să confirme în mod repetat, prin declarații scrise și verbale adresate unui ofițer consular, că înțeleg consecințele acestei decizii.

După depunerea jurământului oficial de renunțare, documentația este revizuită de Departamentul de Stat înainte de finalizarea procedurii.

Asociația Americanilor Accidentali critică decizia

Taxa fusese majorată semnificativ în 2015, de la 450 de dolari la 2.350 de dolari, pentru a acoperi costurile administrative.

Creșterea a coincis cu un număr mai mare de americani care doreau să renunțe la cetățenie, fenomen asociat parțial cu noile cerințe de raportare fiscală impuse cetățenilor americani care locuiesc în străinătate.

Majorarea din 2015 a generat critici puternice din partea unor organizații civice, printre care Asociația Americanilor Accidentali, cu sediul în Franța.

„Renunțarea la cetățenie nu ar trebui să implice costuri”

Organizația reprezintă persoane care trăiesc în principal în afara Statelor Unite și care au cetățenie americană doar pentru că s-au născut pe teritoriul SUA.

Asociația a intentat mai multe procese prin care contestă constituționalitatea taxei, argumentând că renunțarea la cetățenie este un drept fundamental care nu ar trebui să implice costuri. Unul dintre aceste procese este încă în curs de soluționare.

„Asociația Americanilor Accidentali salută această decizie, care recunoaște necesitatea de a face acest drept fundamental accesibil tuturor”, a declarat președintele organizației, Fabien Lehagre, într-un comunicat.

„Această victorie este rezultatul direct a șase ani de acțiuni legale și susținere neobosite.”

În instanță, organizația a precizat că, de la anunțul din 2023 privind reducerea taxei, cel puțin 8.755 de americani au plătit suma integrală de 2.350 de dolari pentru a renunța la cetățenie. Departamentul de Stat nu a publicat date privind numărul total al cetățenilor americani care au renunțat la cetățenie în ultimii ani.

