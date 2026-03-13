„Ai informații despre acești lideri teroriști iranieni? Trimite-ne un pont. Te-ar putea face eligibil pentru o recompensă și relocare”, este anunțul Departamentului de Stat al SUA.

Departamentului de Stat Pe lista „țintelor”se află zece persoane.

Printre ele se numără:

noul lider suprem al Iranului, Mujtaba Khamenei

adjunctul șefului de cabinet al liderului suprem

secretarul Consiliului de Apărare al Iranului, consilierul liderului suprem

Ali Larujani, secretarul general al Consiliului de Suprem de Securitate Națională

Eskandar Momeni, ministrul de Interne de la Teheran

Esmail Khatib, ministrul Securității din Iran

Comandantul IRGC

Statele Unite au anunțat vineri că va plăti 10 milioane de dolari (aproximativ 8,7 milioane de euro) pentru informații despre locul unde se află Khamenei sau alți oficiali de rang înalt.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este rănit, potrivit secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. SUA știe că este „rănit și probabil desfigurat”, a declarat Hegseth într-o conferință de presă. El nu a oferit detalii despre natura rănilor sau despre cum s-au produs acestea.

Și președintele SUA, Donald Trump, a spus că el crede că Mojtaba Khamenei este în viață.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că liderul religios în vârstă de 56 de ani nu își poate „arăta fața în public”. Khamenei ar fi fost rănit într-un atac israelian în Iran. Netanyahu a sugerat posibile alte tentative de asasinat, spunând că, dacă ar fi agent de asigurări, nu i-ar „face asigurare de viață” lui Mojtaba Khamenei.

De la numirea sa duminică în funcția de lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public.